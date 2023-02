“Novia del Mundial” admite que la presionan para mostrar todo en OnlyFans

Desde su aparición en el Mundial Qatar 2022, la croata Ivana Knoll dejó poco a la imaginación, por lo que fans y agencias de talentos la han presionado para que se una a OnlyFans, pero ella no lo hará ni por todo el dinero del mundo.

Aunque ella nació en Alemania, reside en el país balcánico, por lo que la fiel seguidora de su selección se convirtió en un símbolo por su sexy vestimenta cuando llegaba a los partidos donde jugaba su equipo. Por eso se convirtió prácticamente en “la Novia del Mundial”.

Pero sus seguidores no están a gusto de que ella los deje con la boca abierta con sus sensuales imágenes, por lo que la modelo confesó la presión que tiene para mostrar todo en fotografías de alto voltaje.

“He recibido alrededor de diez llamadas diarias y 20 correos de agencias de talento en el que me intentaban colocar en OnlyFans. No tomo todo lo que me ofrecen, porque me gusta trabajar con marcas que me gustan y no solo por lo que puedan pagar”, enfatizó.

Hasta el momento, los objetivos de Knoll, quien tiene un negocio de bikinis, es vender contenido exclusivo, aunque lo hará de la mano de Instagram. Se prevé que implemente una modalidad de suscripciones a través de la red social, por lo que se estima que, para ver fotografías y videos exclusivos de la modelo, se podrá pagar una mensualidad de aproximadamente 119 pesos (unos 3.600 colones).