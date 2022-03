Novio de Kim Kardashian le contestó a Kanye West

El drama que surgió relacionado con la separación y posterior divorcio de Kim Kardashian y Kanye West, sigue más caliente que nunca.

Esta imagen de Kanye West junto a Kim Kardashian ahora es cosa del pasado. Archivo Esta imagen de Kanye West junto a Kim Kardashian ahora es cosa del pasado. Archivo (Evan Agostini)

Después de que Kim borrara el apellido West de su perfil de Instagram y Kanye publicara un extraño poema sobre el divorcio (curiosamente cuando se supo que el rapero y Chaney Jones habían hecho oficial su relación en Instagram), una nueva bronca tomó protagonismo en diversos ‘feeds’ de Instagram, debido a un post que publicó Dave Sirus.

El comediante compartió en su cuenta (que es privada, por cierto) unos mensajes que Kanye West y Pete Davidson se enviaron hace poco. Pete fue el que abrió conversación, en ese momento en el que a Kanye se le fue todo de las manos y comenzó a postear fotos y textos que se dirigían a Pete, Kim... y hablaba de su situación en las redes siendo, valga añadir, bastante tóxico.

Pete enviaba un mensaje y escribía: “Ey, aquí Skete, ¿puedes parar un segundo y calmarte? (...). He decidido que no voy a dejar que nos trates de esa manera y ya no me voy a callar. Madura de una p*** vez”. Cuando Kanye le pregunta que dónde está, Pete envía una foto y le contesta: “En la cama con tu mujer”.

Kanye Los dos famosos se tiraron con todo en Instragram. Instragram.

Kanye luego dice que está feliz de ver que está “fuera del hospital y recuperado”. Y Pete continúa replicando: “No me asustas, hermano, tus acciones son desagradables y dan vergüenza”, y Kanye lo invita al ‘Sunday Service’, que es la misa a la que va los domingos.

Kim Kardashian Pete Davidson (Captura)

Pete le envía entonces más mensajes, pero Kanye West no responde. “He impedido que SNL hable o se burle de ti (algo que han querido hacer durante meses), he impedido que los comediantes hagan cosas sobre ti porque no querría que el padre de mis hijas tuviera una mala imagen”, dijo Pete, quien luego insistía en quedar con él en privado para hablar. A esta invitación, Kanye solo contestó que, si quería verle, se pasara por el ‘Sunday Service’. Y después de más mensajes por parte de Pete, el rapero dejó de contestar.