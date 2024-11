Novio de Miss Panamá se “lava las manos” con lo que le pasó a Italy Mora en el certamen

Italy Mora representaba a Panamá. Captura

Luego de que la organización de Miss Universo tomará la decisión del retiro de miss Panamá, Italy Mora, se ha generado una serie de especulaciones de su salida. Fue por eso que su novio, Juan Abadía, “se lavó las manos” y salió a desmentir rumores.

El guapo moreno usó sus redes sociales la madrugada del sábado 2 de noviembre para aclarar la salida de su novia, aunque no dio mucho detalle, ya que explicó que había un contrato firmado.

LEA MÁS: Miss Universo: La organización expulsó a Miss Panamá, ¿qué hizo para recibir este castigo?

Más tarde, publicó una historia en su cuenta de Instagram desmintiendo algunas de las especulaciones que circulaban.

El novio de Italy Mora salió a defenderse de los rumores.

“Para aclarar, ya que no soy bueno para los en vivos, Italy no se peleó con ninguna concursante, no salió del hotel conmigo ni pasó nada fuera de lugar”, explicó en su publicación.

LEA MÁS: Elena Higaldo se lució durante una gala especial del Miss Universo

Y es que desde que se dio su salida, empezaron los rumores de que había sido expulsada por tener un altercado con República Dominicana, Celine Santos, además de que la delegada panameña se escapó del hotel sede para verse con su novio en otro lugar.