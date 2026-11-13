Novio de Verónica González reveló un detalle de ella que lo tiene encantado

Kenneth Flores reveló qué es lo que más le gusta del cabello de Verónica González (Instagram/Instagram)

Kenneth Flores, novio de Verónica González, reveló uno de los detalles que más le gustan de la expresentadora. Todo ocurrió cuando ella le preguntó qué opinaba de su cabello y él aprovechó para llenarla de elogios.

“Me encanta, es superlargo y me encanta el color, la verdad”, respondió el empresario.

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González contó que tiene planes de hacerse un cambio de look, aunque aclaró que no será algo demasiado drástico.

La expresentadora también se mostró muy contenta con el estado actual de su melena, especialmente porque lleva tiempo sin tenerla tan larga y saludable.

Verónica González le preguntó a su novio por su cabello y él no se guardó los elogios

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“Yo estoy muy feliz con el largo, con lo sano, hace mucho no tenía el cabello así y es natural, aquí no hay extensiones y eso para mí es demasiado bueno”, comentó.