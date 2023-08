Nueva Miss Costa Rica compartió un mensaje muy emotivo en redes sociales

17/08/2023/ Studio Grupo Nación / Sesión de fotos de Lisbeth Valverde Miss Costa Rica Universe 2023 un día después de coronarse Reina de Costa Rica / Foto John Durán (JOHN DURAN)

Desde que Lisbeth Valverde ganó la corona del Miss Costa Rica, se ha tomado muy en serio su papel como la nueva embajadora de la belleza costarricense.

La macha, por medio de su cuenta de Instagram, compartió un video donde sale modelando con su banda y su corona. Además, escribió un sentido mensaje: “No fue fácil, mucho trabajo, sacrificio, esfuerzo y lágrimas, detrás de un éxito”.

Valverde contó que ella recuerda muy bien a las personas que estuvieron en su proceso y a las que no.

“Hoy me levanto agradecida, todos los obstáculos en el camino me recordaron mi potencia, me motivaron a luchar aún más duro y nunca bajar los ojos de la meta. Hay una letra más fuerte que tener un buen cuerpo, la mejor pasarela o la cara más piadosa. Aprender a manejar mis emociones fue clave para mí, conectarme todos los días con mi ser interior, meditar, respirar, ejercicios y aprender a caminar sin prestar atención a las más mínimas distracciones”, escribió.

Además, contó que ser la nueva Miss Costa Rica le ha dado una lección de vida y lo ve como una gran responsabilidad, ya que tiene que llevar el nombre del país a lo más alto y eso es un trabajo diario.

“Me he entregado a este proceso en alma, vida y corazón, con buenas intenciones y sobre todo, siempre haciendo un trabajo honesto, así es la vida y la recompensa”, añadió.

LEA MÁS: Entrevista con Lisbeth Valverde, nueva Miss Costa Rica: “Mi triunfo se lo dedico a una persona muy especial”

Valverde, de 28 años, ganó el Miss Costa Rica el pasado 16 de agosto en el estudio Marco Picado de Teletica, en una gala bastante reñida, ya que todas las participantes deslumbraron.