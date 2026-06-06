Nueva Miss Universe Costa Rica fue víctima de una horrible experiencia la primera vez que participó en el concurso

La herediana María Alejandra Acosta –más conocida como Mariale Acosta– pasó por una horrible experiencia durante su primera participación en el Miss Universe Costa Rica.

Acosta ganó este viernes la edición 2026 del máximo certamen de belleza femenino que se realiza en el país, un título que ya había buscado obtener en el 2024 cuando debutó en la competencia.

En esa ocasión, Mariale quedó como virreina, solo un puesto detrás de la gran ganadora de ese año, Elena Hidalgo, quien fue la primera reina que el canal ¡Opa! coronó como nuevo organizador del concurso propiedad de Miss Universo.

Mariale Acosta es miss Universe Costa Rica 2026. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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¿Qué le pasó?

Durante esa primera participación, Mariale sufrió con un comentario racista de una de las participantes de ese entonces, quien tras lo que dijo terminó siendo expulsada de la competencia.

La exparticipante vio en Mariale a una gran rival por vencer y, durante el reality del concurso –programa que produjo la organización ese año–, la llamó despectivamente “esa negra” en un audio que se filtró y que generó un polvorín.

“Aquí tenemos que ser ‘team’ Carboni (Nicole, que participó en el 2024) hoy, porque fíjate que esa negra Mariale me lleva ‘traído’, empieza a hablar con la organización y esa Mariale le dice que yo soy igual de mala que Carboni. ¡Esa negra!”, dijo la exconcursante.

Mariale Acosta y Samaria Montero fueron las dos finalistas del Miss Universe Costa Rica 2026. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ofreció disculpas

Tras su eliminación y el escándalo que provocó, la exparticipante se disculpó públicamente por lo que dijo en un comunicado que difundió.

“Me dirijo a ustedes hoy, con humildad, para ofrecer mis más sinceras disculpas por el comentario que expresé recientemente en el marco del reality show del certamen. Lo dicho fue inaceptable y no refleja los valores de inclusión, respeto y diversidad que como mujer siempre he promovido y defendido”, afirmó.

También se disculpó con la organización y a Mariale le deseó “el mejor de los éxitos en su camino, que estoy segura estará lleno de bendiciones”.

Mariale Acosta en su primera participación en el Miss Universe Costa Rica en el 2024. Fotografía: Lilly Arce.

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Mariale Acosta no se quedó callada

Mariale Acosta también se refirió públicamente a lo ocurrido esa vez por medio de sus redes sociales.

“Mujeres negras, somos fuertes, valientes, hermosas, positivas, preparadas y trabajadoras. ¡Nadie puede detener el propósito que Dios tiene para nosotros!”, escribió en inglés en su cuenta de Instagram.

“Y recuerden, la violencia no se responde con más violencia, no es correcto sacar más heridos de una situación. Gracias por el apoyo”, agregó.

Dos años después de ese horrible episodio, Mariale conquistó su gran sueño y representará a Costa Rica en noviembre en el Miss Universo 2026.

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