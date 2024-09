Nueva novia de Alonso Solís nos dejó con la boca abierta con lo que dijo sobre el Mariachi

Alonso Solís presentó a su nueva novia en su programa Vis10n. (Tomada de Instagram)

Alonso Solís presentó oficialmente a su nueva novia en su programa Vis10n de este miércoles, quien dijo haber encontrado el hombre que siempre deseó para su vida.

El exfutbolista tiene unas semanas de andar con la porteña Lillibeth Vivas, de 27 años, a quien le lleva casi 20 años de diferencia.

La joven llegó minutos antes de que terminara el espacio deportivo y, entre lo poco que habló, mencionó que es de Miramar de Puntarenas, hace crossfit y que hace cinco años vive en la capital.

Además, es enfermera de profesión, trabaja en el hospital San Juan de Dios y es hija única.

La nueva pareja del “Mariachi” también confesó que sabe muy poco de fútbol y que no le va a ningún equipo.

“La verdad es que no sé nada de fútbol, no es que no me gusta, es que no sigo nada”, dijo. El que sí es superseguidor de Saprissa es su abuelito, el cual está encantado de que el exjugador morado llegara a la familia.

Aunque el mismo Solís casi ni la dejaba hablar ante tanta preguntadera de sus compañeros Atim Roper y Andrey Campos, sí reconoció que se siente muy feliz al lado del también cantante.

“La verdad estoy superfeliz. En pocas palabras para mí Alonso es una persona increíble. Lo que andaba buscando”, señaló.

Ante la insitencia de beso Alonso Solís le dio uno en el cachete a su nuevo amorcito.

El “Mariachi” por su parte, dijo haber encontrado en Lilli “una mujer diferente” y que su manera de pensar le atrajo mucho y que lo más importante es que le da “tranquilidad” que eso es lo que él buscaba desde hace muchísimo tiempo.

“Paz, tranquilidad y sentir algo tan bonito”, mencionó.

El exjugador del Deportivo Saprissa también contó que su nuevo amor está estudiando ingeniería industrial y que la admira muchísimo porque es muy aplicada y una gran profesional. Y a su vez la defendió, pues dijo que no es tan tímida como se veía.

Antes de terminar el programa Solís comentó que a ella no le gustan las cámaras y que por eso tiene hasta sus redes sociales privadas.

La joven Lillibeth Vivas habló muy poco y solo dijo que Solís era el hombre que andaba buscando.

“Yo le he dicho a ella que es una mujer demasiado especial, que le pedí a Dios durante muchísimo tiempo y que gracias a Dios nos encontramos”, concluyó el exsaprissista.

Ante la insistencia de sus compañeros de Vis10n se terminaron dando un beso frente a las cámaras para reconfirmar el amor que se tienen.