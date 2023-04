Nueva periodista de canal 8 dejó atrás a su amada Puntarenas para cumplir sus sueños

Daniela Briceño, una de las nuevas caras de canal 8, tuvo que dejar a su querida Puntarenas con el fin de poder cumplir sus sueños.

Daniela Briceño en sus inicios como periodista entrevistando al Dr. Marino Ramírez. (Cortesía)

A la porteña le tocó dejar a sus amigos, a la gente de su barrio y el lugar donde creció, cuando era una muchacha con tal de cumplir su objetivo y aunque en ese momento le dolió mucho, ahora reconoce que el esfuerzo valió la pena.

Esta joven, de 29 años, se estrenó como periodista en el programa La Revista de canal 8 y en La Teja quisimos conocer un poco de su historia.

-¿Hace cuánto tiempo decidió dejar el Puerto?

Aproximadamente trece años, apenas salí del cole empecé a estudiar, mis padres siempre me apoyaron en las decisiones que tomé. Al final fue una experiencia muy bonita porque mis papás y mis hermanos se vinieron a vivir conmigo a Heredia.

-¿Cuándo supo que quería ser periodista?

Desde los ocho años, recuerdo que jugaba con ser la presentadora de la Teletón y me ponía frente al espejo con un cepillo.

-¿Dónde estudió periodismo?

Estudié periodismo en la Universidad Latina, pero por recomendaciones de un profesor terminé mi carrera en la Universidad San Judas Tadeo.

-¿Qué rol tiene en canal 8?

Soy periodista en el programa La Revista, se me dio la oportunidad y no la podía desaprovechar.

-¿Cuánto tiempo tiene trabajando?

Voy a cumplir dos meses y me siento bastante motivada.

-¿Cómo se ha sentido?

Me encanta el periodismo y trabajar en lo que a uno le gusta es un privilegio. Me llevo bastante bien con el equipo, en especial con Sergio González que es el director de la revista, quien se destaca por su calidad humana, siempre tiene consejos y nos trata como si fuéramos una familia y eso es esencial.

Daniela Briceño y Sergio González director de 'La Revista de Canal 8'. (Cortesía)

-¿Qué ha aprendido en estos primeros meses?

Muchas cosas, uno todos los días aprende cosas nuevas no solamente en el trabajo, también en la vida.

-¿Qué ha sido lo más complicado para adaptarse?

Siempre he sido una persona muy positiva ante cualquier circunstancia, trato siempre de dar lo mejor, bloqueó las palabras “no puedo”, “difícil”, “que complicado”, entre otras. De momento la adaptación que he tenido en el trabajo ha sido buena, me encanta trabajar y no me molesta madrugar.

Lo que se me ha hecho complicado es estar lejos de mi hija, por eso trató de aprovechar cada vez que estamos juntas.

-¿Ha tenido otros trabajos como periodista?

Sí, me tocó trabajar en la Municipalidad de Heredia, por un tiempo. También trabajé con agencias de publicidad, donde aprendí mucho, luego me convertí en mamá y dejé de lado todo lo relacionado con el periodismo.

-¿En el tiempo que no estuvo trabajando como periodista a que se dedicó?

Durante cinco años me dediqué a trabajar con mis papás en un restaurante familiar, llamado Rincón de la Camarona ubicado en Mercedes Norte de Heredia.

-¿Es su primera vez en televisión?

Cuando inicié mis estudios hice práctica en canal 9, y tuve la oportunidad de estar en tele, ahí aprendí muchísimo, y conocí a bastante gente del medio.

-¿Practica algún deporte?

Durante la adolescencia mi papá me enseñó a correr y desde entonces tratamos de ir a carreras juntos. Antes hacía bicicleta, pero lo dejé, porque me llevé algunos sustos en carretera. Ahora trato de hacer deporte por lo menos cinco días a la semana.

-¿Soltera o casada?

Tengo una relación de diez años.

-¿Tiene hijos?

Sí, tengo una hija de ocho años, llamada Galilea Guzmán.

Daniela Briceño, su pareja José Mario Guzmán e hija. (Cortesía)

-¿Cómo reacciona su hija cuando la ve en televisión?

Ella está muy feliz y cada vez que me ve en la pantalla se emociona mucho.

-¿Le gustaría tener más hijos?

(Risas) Ya no pienso tener más bebés, me he cuidado mucho porque en el embarazo de mi hija me dió hipertensión y ahora estoy bajo control.

-¿Qué prefiere la playa o la montaña?

Me encanta pasear, me gusta todo de tiquicia, hay montañas bellísimas y cuando tengo oportunidad me voy a pasear a Tilarán, pero no cambio por nada el mar.

-¿Cuál es su playa preferida?

Me encanta toda la zona de Guanacaste, pero mi playa favorita es Nosara.

-¿Cuál es su comida favorita?

Soy celiaca (trastorno digestivo que daña el intestino delgado) entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que como. Amo la comida china, pero también soy fan de la comida casera de mi mamá.

-¿Qué es lo que más le gusta hacer en su tiempo libre?

Me gusta hacer ejercicio, amo ir a tomar café con mi mamá, trato de visitar a mi hermana cada vez que puedo. Me gusta estar en casa, ver películas o salir de paseo.

-¿Cual es su cinta o serie favorita?

Todo lo que tenga que ver con suspenso, drama o terror. La última serie que vi en Netflix fue la de Jeffrey Dahmer, un asesino serial que por cierto está muy buena.

-¿Mes de cumple y que piensa hacer para celebrarlo?

Cumplo el 21 de octubre y un plan lindo sería compartir en familia, pero me gustaría ir a la playa, en compañía de mi novio y disfrutar de una buena cena.