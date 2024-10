Nuevas pruebas podrían cambiar el destino de los hermanos Lyle y Erik Menéndez

Los hermanos Lyle y Erick Menéndez podrían salir de prisión. Archivo.

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez podrían salir de prisión, luego de haberse evaluado nuevas pruebas en el caso.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles George Gascón afirmó que este viernes hará llegar la recomendación de que elimine las condenas perpetuas sin libertad condicional y que los sentencie en su lugar por asesinato, pero con derecho a libertad condicional.

De acuerdo con información de la BBC de Londres, bajo la legislación actual, como eran menores de 26 años cuando cometieron los crímenes, tendrían derecho a ello.

LEA MÁS: Hermanos Menéndez: de monstruos a estrellas de redes sociales

“No hemos llegado a un acuerdo universal, porque hay miembros de mi equipo que creen que los hermanos deberían pasar el resto de sus vidas en la cárcel, mientras otros se inclinan por su inmediata liberación”, reconoció.

Los hermanos fueron condenados a cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional, por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, en agosto de 1989, en su casa de Beverly Hills, en Los Ángeles.

Los hermanos asesinaron a sus padres en 1989. Archivo. (ABC)

Las nuevas pruebas

Una de las pruebas que se analizaron es una carta, que, supuestamente, Erik le habría enviado a su primo Andy Cano, en donde habla de los abusos de su padre.

“He estado tratando de evitar a papá. Todavía está pasando, Andy, pero es peor para mí ahora. No puedo explicarlo. Tiene tanto sobrepeso que no soporto verlo. Nunca sé cuándo va a pasar y me está enloqueciendo”, cita la carta, que se habría enviado en 1988.

LEA MÁS: La historia de los brutales asesinatos realizados por los hermanos Menéndez llegó a la televisión

Otra prueba que salió recientemente es el testimonio de uno de los integrantes del grupo Menudo Roy Roselló, quien asegura que fue abusado por José Menéndez cuando era adolescente. En ese entonces, Menéndez era vicepresidente de la RCA, discográfica que había firmado a los puertorriqueños.

El excantante aseguró, el año pasado, que cuando tenía 14 años visitó la residencia de los Menéndez en Nueva Jersey y después de que le sirvieran una copa de vino, sintió que perdió el control sobre su cuerpo, lo llevaron a una habitación y allí Jose Menéndez lo violó. En su declaración afirma que no fue la única vez.