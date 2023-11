Nuevo escándalo sacude a la organización de Miss Universo

Lupita Jones contó todo lo que pasó en Miss Universo. En la foto: Lupita y Sofía Aragón.

A pesar de que la final de Miss Universo fue el pasado sábado 18 de noviembre, los escándalos y rumores con relación a este famoso concurso de belleza no han dejado de salir a la luz.

Según la revista People en Español, recientemente se dio a conocer la inesperada salida de Lupita Jones, como directora del certamen de belleza, en México.

Según reportan, Jones, quien fue Miss Universo México en 1991, salió por la puerta de atrás, para darle paso a una nueva directora.

“Les quiero decir que si no hablé antes era porque en primer lugar Miss Universo no me había confirmado nada, y hasta ahora todavía no lo hace”, exclamó Jones, de 56 años, en un video publicado en sus redes y donde aparece conmovida.

“Las cosas como se han estado presentando y han estado pasando apuntan a que sí, que hay otra directora en Miss Universo en México”, comentó

La guapa exreina de belleza contó que ella estuvo presente en El Salvador y cuenta que se topó con la directora de licencias, a quien le expresó: “¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie me está contestando nada? Nadie me ha dicho oficialmente qué está pasando con el certamen en México”. A lo que la encargada le detalló que no tenían nada firmado para México y, además, le añadió que no sabía qué estaba pasando.

Jones en el video comentó que no quería decir nada delante de la Miss México, Melissa Flores, para que no saliera afectada.

“Lo que menos quería era afectar el desempeño de Melissa, por eso me callé, por eso me la he pasado tragando sapos todos estos meses, he estado aguantando solamente por Melissa”, confesó.

La salida de Jones quedó clara con la reciente conferencia de prensa que hicieron el pasado lunes en México, donde Raúl Rocha, dueño de la franquicia del famoso concurso, presentó a la nueva directora Cynthia de la Vega.

Vega es una modelo originaria de San Pedro, Nuevo León, quien muy feliz compartió la noticia en sus redes sociales.

Por otro lado, Lucho Borrego, quien es un presentador colombiano compartió un video donde se escucha a Jones llorando.

“Me partiste el corazón tus lágrimas Lupita Jones. Treinta años posicionando a México como potencia en belleza y te sacan de Miss Universo por la puerta de atrás”, comentó Borrego.