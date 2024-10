Nuevo periodista de canal 7 se trajo para San José todo su espíritu turrialbeño

Berny Jiménez trabaja en Calle 7: Informativo desde el 5 de agosto pasado.

En el 2016, Berny Jiménez echó lo necesario en una maleta y dejó su natal Turrialba para venirse a vivir a San José a perseguir sus sueños profesionales.

A sus 22 años, él asumió muchas de las responsabilidades de la vida adulta a unos 70 kilómetros de distancia de su querido Carmen Lyra, el barrio turrialbeño donde creció.

Adaptarse a la vida en la capital no le fue tan fácil como muchos pensarían, pero al final, todo valió la pena. Aquí se le abrieron las puertas que tanto quería cruzar.

LEA MÁS: Teletica dice esto del rumbo que tomará Calle 7: Informativo tras el cierre de La Revista

Berny trabajó por dos años en Multimedios canal 8, y desde el 5 de agosto se integró como reportero y periodista del programa de canal 7, Calle 7: Informativo.

Así es el nuevo periodista de Teletica.

¿Cómo ha sido vivir solo y lejos de su familia en San José?

Fue un proceso. Al principio, no tomaba buenas decisiones financieras y tuve que ir aprendiendo a hacerlo, y también por el hecho de adaptarme a las formas y tratos capitalinos. En Turrialba todo el mundo se conoce y saluda. Es común que allá las personas se pregunten cómo están y aquí el trato es más distante, la gente pasa más ocupada y en carreras y, eso, posiblemente, los aparta de esas cortesías. Al principio resentía eso y me sentía extraño, pero después fui entendiendo la dinámica. Aquí la vida es más rápida.

Berny Jiménez en Kuala Lumpur recibiendo un reconocimiento por un reportaje que hizo de los Guías y Scouts.

¿Lo cambió San José o mantiene su esencia?

Siempre saludo y vieras que me he dado cuenta de que también hay gente aquí en la capital que es así de andar saludando y hablando con todo el mundo y que no vienen de un pueblo. Es más como una cuestión de las personas, y es muy lindo coincidir con alguien que tenga un trato muy ameno.

¿Cómo llegó a canal 7?

Trabajé siete años para Guías y Scouts como productor audiovisual, y salió una oportunidad en Multimedios, como parte de un proyecto universitario. A los dos años de estar ahí (en canal 8) me llamaron de Teletica y me extendieron una invitación a iniciar el proceso (de reclutamiento). Desde que me contrataron lo que pienso cuando estoy ahí es en no defraudar esta oportunidad.

LEA MÁS: Édgar Silva aparecerá menos en canal 7 a partir de la próxima semana

¿Qué destaca de estos dos meses en Calle 7: Informativo?

Ha sido una experiencia muy bonita. Este programa es una oportunidad (como periodista) para volver a ver donde la gente usualmente no ve, y me permite enfocarme en trabajar temas, situaciones o enfoques que están muy abandonados o poco explorados. En el espacio, más allá de hacer un reporte, es informar sobre algo que genere utilidad a la gente, y eso es lo que me ha cautivado de este proyecto porque es un reto diario.

Berny Jiménez tiene 31 años y es uno de esos turrialbeños purísima vida.

¿Por qué quiso ser periodista?

Siempre he sido una persona que cuestiona mucho lo que hay en el mundo, porque me gusta asombrarme y aprender. Desde pequeñito me decían que era muy preguntón, y ahora que soy un adulto busco con la carrera tener siempre esa oportunidad de cuestionar y de innovar. He procurado que la profesión no me consuma en lo que ya se hizo; siempre ando buscando la creatividad y en hacer las cosas diferentes.

Diplomático: Le hace la cruz Dos banderas A Berny le encanta la política internacional y de no haber sido periodista habría estudiado Relaciones Internacionales. El cartaginés es ese “uno en un millón”, ya que confiesa que no le gusta el aguacate, algo que llama mucho la atención de él. Su familia es costarricense por el lado de su mamá, y nicaragüense por el lado de su papá. Es el menor de tres hijos.

Dice que trabajó con los Guías y Scouts, ¿también fue uno de ellos?

Sí, como por seis años. Actualmente, estoy como voluntario. A mediados de agosto del 2018 tuve una experiencia internacional en ese movimiento por un reportaje que hice y por el que recibí un reconocimiento. Tuve la oportunidad de conocer la oficina mundial (de Guías y Scouts) en Kuala Lumpur (Malasia).

¿Cuáles son sus aspiraciones en el medio?

Es importante mencionar que en el medio las personas siempre buscan el reconocimiento y la fama, pero a mí no me interesa eso. No soy tan dado a dar detalles de mi vida personal. Así que aspiro a poder hacer un trabajo que me permita posicionarme en el mapa y ser reconocido por la gente, pero por hacer un trabajo diferente, no porque esté inmerso en dinámicas del medio o del tema de la fama.

Berny Jiménez dice que le encanta entrenar y hacer ejercicios y esta foto lo delata. (Cortesía)

LEA MÁS: En Teletica ya comenzaron a soplar los aires navideños

¿Qué puede decir sobre el Berny detrás de cámaras?

Ahorita estoy mucho en el gimnasio, me gusta mucho la actividad física, los campamentos al aire libre, el estilo de vida como salir a correr, entrenar. También me gusta mucho pasar tiempo con mis amigos. Tengo proyectos personales ligados a la comunicación, como en asesoría de imagen y producción audiovisual.