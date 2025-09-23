Nuevo periodista de Más que noticias y su novia reciben importante reconocimiento

Ellos son parte de los presentadores de Más que noticias, programa de Teletica. (redes/Facebook)

Uno de los periodistas del programa Más que noticias (MQN), de canal 7, recibió, la noche del lunes, un importante reconocimiento junto con su novia.

Se trata del joven Rubén McAdam, quien antes trabajaba para Calle 7 Informativo y en junio se unió al equipo periodístico del programa de las tardes de Teletica.

El periodista Rubén Mcadam, de Más que noticias, y su novia Ana Romero recibieron una mención honorífica en el Colegio de Periodistas. (redes/Facebook)

Él, junto con sus compañeras de la universidad, Anna Lucía Romero y Abril León Chaves, recibieron una mención honorífica por parte del Colegio de Periodistas.

Anna, además de ser su compañera de carrera, es su pareja sentimental, lo que le da un matiz especial a la celebración.

El reconocimiento fue por un trabajo investigativo que hicieron sobre la evolución del veganismo en Costa Rica.

“Me siento profundamente agradecido, contento y orgulloso de ejercer esta profesión tan hermosa acompañado de personas extraordinariamente talentosas, como ellas, de quienes aprendo cada día y con quienes compartí la dicha de coincidir desde que entré a la U. Este reconocimiento me impulsa a seguir haciendo lo que creo: un periodismo de calidad, con veracidad y compromiso, que deja huella y que aporta a construir una Costa Rica mejor”, escribió la figura de canal 7 en sus redes.

