Nuevo rostro de la tele se llama como personaje de Las Tortugas Ninja y baila con Los Pirulos y La Kuarta

April Jiménez Herrera dio el salto a la televisión de la mano de VM Latino. (Cortesía)

La televisión tica le dio la bienvenida hace pocos días a un nuevo talento que lleva el nombre de un personaje de Las Tortugas Ninja.

April Jiménez Herrera se llama la joven de 21 años y vecina de Concepción de Tres Ríos quien dio el salto a la pantalla chica de la mano de VM Latino, el canal de la música.

El nombre de Jiménez en español significa abril, como el cuarto mes del año, y curiosamente encajó con la fecha de su nacimiento: un 29 de abril; aunque de haber nacido en otro mes, igualmente su mamá la habría llamado así.

Jiménez se inició en el medio como bailarina, después se integró a una agencia donde aprendió sobre televisión y de ahí se impulsó para llegar a VM Latino.

Su faceta como presentadora de televisión la desempeña en medio de sus otros trabajos como bailarina de Los Pirulos y del grupo nacional La Kuarta y su brete formal en una empresa médica en el departamento de contabilidad y finanzas.

-¿Quién es April?

Soy una persona amante y realmente apasionada del arte y todas sus formas y expresiones. Mi pasión empezó por el baile desde que era muy chiquita, y desde ahí descubrí que me apasionaba el arte. Ahorita estoy más en el tema del entretenimiento de la televisión, que me encanta, y es curioso porque antes era una persona supertímida y uno no se imagina estar en este medio siendo una persona así.

April Jiménez Herrera es parte del staff de baile de Los Pirulos. (Cortesía)

-¿Se llama April porque nació en el mes de abril?

Nací un 29 de abril, pero la historia que me cuenta mi madre es que ella veía Las Tortugas Ninja porque era superfan, y en ese programa había una chica que se llamaba April y a ella le gustaba y, curiosamente, coincidió con el mes en el que nací. Era el destino llamarme así y me encanta. Algo curioso es que en mi casa todos me dicen abril, en español.

-¿Cómo superó la timidez?, porque para estar en tele hay que ser todo lo contrario...

El baile me ayudó y me impulsó a llegar donde estoy ahorita. Llevo como nueve años bailando, desde los doce años y los primeros cinco o seis años fue por puro entretenimiento y eso me ayudó a salir de mi zona de confort. Ahora me dedico más al baile comercial y eso es bailar con agrupaciones, para eventos o para marcas.

Multilingüe “Team” gatos Los favoritos April habla tres idiomas (español, inglés y portugués) y quiere aprender alemán. Después de que falleció su última perrita, April y su familia se hicieron gatunos. La argentina Nicki Nicole y el español Rels B son los artistas favoritos de April.

-¿Con qué grupos baila actualmente?

Ahorita bailo con la agrupación La Kuarta, llevo un año con ellos, y con Los Pirulos, también desde hace un año.

-La Kuarta y Los Pirulos son como el agua y el aceite….

Sí, pero me ha encantado porque con Los Pirulos hay mucha interacción con los niños y siempre me ha gustado trabajar con niños; ya con La Kuarta es un público distinto que se vuelve loco con el fiestón que ellos hacen.

-¿Cómo llega a la televisión?

Hice un casting para entrar a una agencia y aprender sobre televisión. El director de esa agencia me dijo que veía mucho potencial en mí y eso me inspiró y me motivó. Ahora Dios me dio la oportunidad de entrar a VM Latino y era algo que venía deseando y eso es fruto de todo ese esfuerzo.

-¿Cómo ha sido hasta el momento la experiencia de estar en tele?

Encantadora. ¡Estoy feliz! Al principio sí había nervios, pero ya después uno le agarra la confianza. Es confiar en lo que uno ha hecho porque, como dicen, la práctica hace al maestro y estoy superagusto. Es algo que quiero seguir haciendo.

April Jiménez Herrera también baila en La Kuarta. (Cortesía)

-¿Se ve mucho tiempo en televisión?

Sí y es mi sueño. Desde que empecé en esto del entretenimiento me enfoqué y me puse la televisión como rumbo. VM Latino ha catapultado la carrera televisiva de mucha gente.

-¿Está soltera o ennoviada?

Mi corazón está ocupado. Desde finales de la pandemia empecé con la relación y ya llevamos como tres años.