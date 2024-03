Nuevos participantes de Tu cara me suena se confiesan y dicen a cuál cantante no quieren imitar

Elena Umaña dice estar muy emocionada, pero a la vez con miedo de participar en la próxima temporada de Tu cara me suena. (Teletica para La Nación)

Tal y como lo dimos a conocer en La Teja, regresa Tu cara me suena y ya Teletica confirmó a los diez participantes de su nueva temporada, los cuales son los mismos que les presentamos recientemente.

Se trata de Elena Umaña (cantante), Gustavo “Tavo” Gamboa (comediante), Brian Cálar (cantante), Niah (cantante), Jonathan Samuel (cantante), Jecsinior Jara (cantante), Alita Salazar (cantante), Ramzii (cantante y bailarín), Rosibel Carvajal (actriz y cantante) y Bryan Villalobos (músico y cantante).

Ellos serán los encargados de hacerlo reír y entretenerlo cada domingo por la noche a partir del próximo 7 de abril.

Tu cara me suena cambió de logo e imagen para esta sétima temporada.

La cantante Elena Umaña más que ansiosa, dice sentirse nerviosa porque siente que lo más duro de este reto es que tendrá que imitar las voces de otros cantantes, algo a lo que no está acostumbrada.

“A nosotros nos enseñan que para cantar no tenemos que imitar y ahora es todo lo contrario, no estamos tan acostumbrados a eso y de lo que más se basa el programa es de imitar mucho los gestos, los ademanes del personaje, entonces hay que estudiar muy bien el artista”, mencionó.

El comediante Gustavo "Tavo" Gamboa será otro de los participantes. (Teletica para La Nación)

La artista contó que ya empezó a ensayar en su casa y que le da mucho miedo cuando le toque interpretar a un hombre y que no le vaya a salir la voz parecida.

“Al hombre se le hace mucho más fácil imitar a una mujer porque nada más fingen la voz, pero a la mujer nos cuesta mucho engrosar la voz. También me da miedo que me pongan artistas que admiro, pero que les tengo demasiado miedo porque son los máximos exponentes, como una Celine Dion, una Ariana Grande ni en sombra (risas), o una Jennifer López que también baila mucho”, reconoció.

Elena mencionó que prefiere que le pongan artistas como Rocío Durcal o Isabel Pantoja porque se declara amante de la música romántica de los 70 y 80.

Eso sí, aclaró que el público debe recordar que es un concurso de imitaciones más que de canto por aquello que algún personaje no le salga igualito.

“Esto lo asumo como un reto para mí, algo diferente en mi carrera y que no tengo que dejar pasar la oportunidad y la verdad estoy encantada de poder ayudar a alguna fundación”, agregó.

LEA MÁS: Tu cara me suena: Ya tenemos la lista completa con los nombres de los participantes

Al fin se le cuadró

Otro que dijo estar muy feliz de estar en esta nueva temporada es Jecsinior Jara, a quien ya la producción había pulseado en otro momento.

El puntarenense, conocido por su tema “Ey baby, ¿qué pasó?”, explicó que decidió aceptar esta vez porque, al fin, el programa le cuadró con su agenda de eventos y porque ve en el espacio una “oportunidad de crecimiento”.

“Yo no soy actor y este tema a nivel artístico ayuda muchísimo para interpretar, para mejorar y aunque no es mi fuerte la imitación, porque no imito a nadie, las técnicas vocales y las técnicas que me enseñen durante el programa me van a ayudar para crecer como cantante”, dijo.

Jecsinior Jara contó que ya en otras temporadas lo pulsearon para que participara, pero hasta ahora se pudo. (Teletica para La Nación)

Jecsinior mencionó que también le gusta mucho el hecho de acercarse más a la familia costarricense a través de la pantalla y que personalmente desea imitar a Laura León y a Chayanne.

“No me gustaría que me pongan a un cantante inglés, porque no canto en inglés, cualquier cosa que sea en inglés será terrible para mi vida, se me acaba el mundo, pero bueno, todo puede pasar, y lo otro es que no soy rapero y si me toca será algo complicado”, confesó.

LEA MÁS: Teletica realizará un gran anuncio este viernes

Ansiosos de mostrar su talento

A uno que los propios participantes ven desde ahora como favorito es a Ramzii, originario de Ciudad Quesada de San Carlos, quien además de cantar, baila y sabe de imitaciones.

Gabriel Ramírez, nombre real del artista, contó que a él no le gustaría imitar a un reguetonero porque no es lo suyo, pero que está feliz de mostrar todo su talento.

“Estoy muy contento, con muchísimas ansias de hacer bien las cosas, llevar el mejor entretenimiento a cada una de las casas. Tengo muchos artistas favoritos a quienes imitar como José José, Miriam Cruz, Britney Spears, hacer a Lady Gaga, ¿por qué no?, a Selena o Camilo Sesto, Michael Jackson”, mencionó.

Ramzii es todo un 'show man' por eso sus compañeros lo ven como favorito a ganar desde ya. (Teletica para La Nación)

Rosibel Carvajal es otra que está ansiosa de que inicie la primera gala, porque es algo que nunca ha hecho y le emociona mucho ver qué tal le salen las imitaciones.

“Nunca he hecho imitaciones, estoy acostumbrada al proceso de construcción de un personaje, pero no de imitarlo y menos de imitar a una persona real. Es muy diferente y es un reto más en mi quehacer artístico. Espero hacerlo con respeto, dedicación y con mucho humor también”, dijo la actriz.