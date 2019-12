“He estado casada con una persona a la que nunca amé, me casé porque quedé embarazada y me metí con ese hombre por despecho porque mi primer novio me había dejado. Pasaron algunos años y me reencontré con mi exnovio y hemos sido amantes. Decidí dejar a mi esposo por él y él, mi exnovio, al final no dejó a su esposa, ahora mi esposo me busca y me dice que nos demos una oportunidad, pero no lo amo. Creo que es mejor eso que quedarme sola y seguir siendo la amante de mi primer novio”.