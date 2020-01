“Nunca me he sentido bien sexualmente con mi esposo porque él constantemente me dice que yo no le gusto, que estoy fea y gorda. Como todo el tiempo me pasa diciendo estas cosas y como no me siento bien, no tengo relaciones con él. Debido a esto, él se enoja y me maltrata de palabra. Hemos llegado al punto de estar en cuartos separados muchas veces. Yo le tengo miedo por su carácter y realmente ya no quisiera estar con él”.