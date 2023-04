Ojo a la foto privada que compartió Luis Carlos Monge tras su operación

El periodista Luis Carlos Monge ya pasó por donde asustan y este jueves fue operado de los meniscos de la rodilla derecha.

Para el recuerdo, el comunicador compartió una imagen privada, pero que más adelante le recordará ese momento tan importante para él, pues los que han tenido lesiones en sus rodillas, saben que es un martirio cuando están malitas.

Luis Carlos Monge se operó la rodilla este jueves. Instagram.

En la foto aparece el doctor y las enfermeras que lo trataron y un Luis Carlos más que sedado.

¡Selfi de menisco! 😅Eternamente agradecido con el doctor Palavicini y su equipo de profesionales. Según me dicen la operación salió a cachete. Gracias de corazón también a todos los que me mandaron sus buenos deseos. ¡Dios me los bendiga!”, escribió el periodista.

Según le contó a La Teja, Luisca estará alejado de las cámaras y los cuadriláteros por un par de meses, aunque esa recuperación toma su tiempo.