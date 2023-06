Ojo a los filazos de William Sunsing a Toledo: “No sé si es que los vicios le están haciendo daño”

William Sunsing no aguantó nada y le respondió a Toledo.

El exfutbolista William Sunsing le envió un filazo durísimo a Toledo luego de que el cantante dijera en varios medios que el exseleccionado le cobró por ir al pódcast Los Gordos.

Sun aprovechó la visita que hizo a VIS10N este viernes para aclarar cómo estuvo la cosa, pero no perdonó nada.

“Yo en ningún momento dije que no, que con mucho gusto iba al programa, pero de 12 a 2 de la tarde doy personal y de eso es lo que yo vivo, les dije: ‘Si ustedes quieren les cobro algo simbólico por las dos horas y voy al programa’. Al otro día me llamaron y les dije que treinta mil y se molestaron, no les gustó que yo les cobrara.

“En varias ocasiones ellos lo han dicho, entonces yo quiero aclararlo, las necesidades de los invitados de ellos no son las mismas mías, yo tengo familia, tengo que trabajar y tuve que cobrarles. Gracias a Dios no estamos enfermos porque Toledo dijo que mi apellido era como estar enfermo, entonces para ellos, gracias a Dios tenemos salud, trabajo y un estilo de vida que adoptamos y que eso nos da salud”, comentó.

LEA MÁS: Toledo opinó sobre la bronca entre Porcionzón y Gallina y les mandó un mensaje directo

El exvolante insistió en que le ofendió que el cantante se burlara de su apellido.

“No sé si es que los vicios y las drogas le están haciendo daño, porque para decir que el apellido de Sunsing era como una enfermedad sexual o contagiosa, quiero aclararle que no y más bien el Sun cobra y va donde quiere porque así es, que la gente sepa que les cobré y no quisieron pagar, porque ellos sí tienen para fumar en el programa o para el guaro, lo mío es un estilo de vida y no voy a ir a ningún programa a promover lo que le hace daño a los niños, a los jóvenes y a hombres y a mujeres que hoy están en la calle o muertos por consumir drogas”, comentó.