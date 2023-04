Ojo al video de Jesse Del Valle como conductor de televisión en México

Jesse Del Valle está dando sus primeros pasos como presentador

El musculoso Jesse Del Valle, quien se encuentra en México preparándose para una carrera en el mundo del entretenimiento, mostró un poquito de lo que está haciendo en ese país.

Al exnovio de Verónica González le tocó ser el presentador de un programa de televisión, algo que catalogó como un sueño hecho realidad.

“Los sueños se cumplen. Talvez para ustedes esto sea una simple foto, pero para mí es la consumación de mucho esfuerzo, dedicación y sacrificio, sumado a las ganas de demostrarme que hoy estoy aquí no por casualidad, sino por la determinación con la que me levanto todos los días y me prometo a mí mismo ser mejor versión que ayer, en el camino siempre vamos a escuchar: no vas a poder, eso es imposible, no lo vas a lograr, ese no es el camino, por qué no buscaste algo más fácil”, escribió.

El tico compartió las imágenes y el video en su Instagram y aseguró que la gente que critica habla de sus limitaciones y no las de él.

“Y confieso que al principio esas palabras tenían peso sobre mí, pero luego entendí que son personas hablando de sus limitaciones y no de las mías... Publicar nuestros logros nunca estará mal, pero debemos entender que para un frustrado será presumir, para un envidioso dirá que quieres llamar la atención y para el soñador serás un ejemplo a seguir y una fuente de inspiración”, agregó.