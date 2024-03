Olga Tañón habló con La Teja a un mes de su concierto en el país y nos contó varios secretos

Olga Tañon, cantante puertorriqueña, tiene más de 30 años de carrera.

El próximo 20 de abril los puertorriqueños Tito Nieves y Olga Tañón se presentarán en el Centro de Convenciones y la recién galardonada con el premio a la Excelencia de Premios Los Nuestro conversó con La Teja y dijo estar muy feliz de regresar a Costa Rica.

- ¿Qué piensa cuando le dicen que viene de gira a Costa Rica?

Alegría, está de más decir que salieron entre los países más ‘happy’ del mundo y la realidad es que es verdad. Costa Rica es un pueblo alegre, lleno de tantas virtudes, de tantas bellezas y, aparte, la gente es bien chévere (tuanis). Hace tiempo no iba y estaba superfeliz y cuando nos ofrecieron los productores el regresar yo dije: ‘¡pero, por supuesto!’, estoy más que emocionada de volvernos a reencontrar.

- ¿Qué recuerda del público tico?

Alegría y sencillez. A mí lo que me gusta también del público de tu país es que es como el mío, o sea, la gente no tiene que tener tanto para gozar, a la gente solamente hay que darle una gotica y sacan una fiesta de todo eso, y a mí eso me encanta, por eso me encanta su país, me encanta ir, disfrutar, me encanta comer, me encanta pasarla rico.

- ¿Ha tenido la oportunidad de venir a pasear?

Te puedo decir que hago el show y me llevan rápido porque, obviamente y gracias a Dios, tenemos trabajo, pero unas de las cosas que me dan celos es que tengo unos vecinos con una casa de playa en Costa Rica y nos pasan diciendo: ‘nos vamos para Costa Rica’, y yo digo: ‘son bien frescos’, o sea, nos mandan fotos y ellos son felices. Dicen que se quieren jubilar e irse pa’ allá, es una cosa impresionante y que se pasan echándome porras con tu país.

- ¿Qué le gustaría que le tengan de comer en el camerino?

Es que a mí me gustan las habichuelitas, los frijolitos, con el quesito, la cosa. ¡Ay, no!. Es que yo soy comelona.

Y bueno, esta mañana estaba Maribel Guardia comiéndose un gallo pinto y ahí estaba antojándonos. Sabes, en Puerto Rico se le llama comida de camionero, así pasaba con mi papá nos hacía comer en grande. Bueno, el gallo pinto es el arroz con habichuelas, pero si nos hacía comer así en la mañana y yo soy así, igual de comelona.

- Sin embargo, se mantiene muy bien físicamente y con una gran energía en el escenario...

Hago ejercicio, pero me di una ayudadita con el cirujano de la tripa, pero esto es una cosa que aunque te hagas una bariátrica sino te cuidas, vuelves a aumentar de peso, y yo me hice un bypass adaptado, no fue complejo, sino que te deja en una libras considerables y no superflaca, por eso me tengo que cuidar, hacer ejercicio y me encanta hacer mis 10 kilómetros diarios, los disfruto mucho de verdad.

Tito Nieves y Olga Tañón darán un concierto el 20 de abril en el Centro de Convenciones en Heredia. (Facebook/Archivo)

- Va a compartir tarima con Tito Nieves, ¿se ven constantemente?

Mi compadre Tito Nieves es mi compadre de bodas. A él yo lo quiero mucho, lo adoro. Por cierto, no quedamos de juntar para jugar bingo, imagínate tú nosotros jugando bingo, pero yo lo amo.

Y yo estoy más que feliz, solo el hecho que vayamos a compartir tarima será sin duda una noche bien rica.

- ¿Cuál siente que ha sido la clave para mantener con éxito una carrera de más de 30 años?

Yo creo que lo importante es mantenerse abierto a las cosas nuevas que vienen en el ambiente musical, hay de todo en los ritmos, pero creo que uno tiene que mantenerse abierto a aprender. A mí me encanta eso, te ayuda a no cerrarte, tengo muchos compañeros con los que ha hablado y dicen: ‘no, no, yo esas cosas nuevas o ese tamborcito no lo voy a usar’, es muy respetable, pero a mí me gusta utilizar todo lo que venga y que aporte, que nos haga siempre movernos y eso trae beneficios.

- ¿Vendrá a presentarnos material nuevo?

Lo que está nuevo ahora es ‘Qué se mueran de celos’, que la hice en salsa, hicimos esa misma versión en bachata. Próximamente, viene un disco completamente variado, que tiene de todo un poco, que tiene un montón de colaboraciones, yo digo que lo que sea tropical a mí me encanta, que no me pongan a cantar música mexicana y eso, no.

- ¿Para cuando estará ese nuevo disco?

Para mayo y tiene cosas preciosas. Es diferente. El título (no quiso revelarlo) ya lo sé desde ayer (jueves), pero para la próxima se lo digo, pero voy a cantar Jorge Celedón, con Rafael de Jesús Díaz, el hijo de Diomentes, el gran maestro del vallenato también; voy a estar haciendo un dúo con Leoni Torres, salsero; voy a estar haciendo un dúo con Eddy Herrera, son un montón de cosas chéveres las que se vienen.

- Recién le dieron el premio a la Excelencia en Premios Lo Nuestro, ¿qué significó para usted ese galardón?

Algo bien lindo, y como te digo, de agradecimiento, porque cuando pasan ese tipo de premios así de trayectoria y de excelencia yo digo que uno le da un para atrás al casette de toda la carrera, lo que ha sido desde allá hasta ahora, y lo que te pasa por la cabeza es alegría, todo el mundo pasa por cosas, no solamente en la carrera sino en lo personal, pero siempre te quedas con el buen sabor de boca de que ha valido la pena.