Olivia Newton-John luchó casi toda su vida contra un cáncer de mama

Olivia Newton-John será recordada por su gran activismo en pro de ayudar a los demás. (Tomadas del Facebook de Olivia Newton-John)

Más allá de su magnífica interpretación en la película Grease, Olivia Newton-John será recordada toda su vida por la lucha contra el cáncer de mama.

La famosa actriz falleció en agosto de este año, luego de 30 años batallando contra la terrible enfermedad y en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, este 19 de octubre, la recordamos.

“Psicológicamente es mejor no tener idea sobre el tiempo que me queda, quiero no pensar y vivir al máximo”. Así de contundente se mostró Olivia Newton-John en 2019 durante una entrevista para la televisión australiana.

Diez fotos para recordar a Olivia Newton-John

La actriz anunciaba que volvía a tener cáncer pero, ante todo, se mostraba optimista, especialmente de cara a las cámaras, consciente de que podía motivar a más de uno.

“Soy afortunada por haber atravesado esta situación tres veces y seguir aquí. Todos moriremos algún día”, concluía.

La actuación de Olivia Newton-John en Grease fue memorable. (Tomadas del Facebook de Olivia Newton-John)

Newton-John fue activa en las redes sociales hasta el final. También lo fue en los momentos más duros y, siempre que su salud se lo permitió, fue incapaz de dar un no por respuesta a cualquier proyecto relacionado con la enfermedad.

Sin ir más lejos, fundó el Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Center en Melbourne y participó en el libro-CD Liv On, una colección de canciones y letras originales de la propia artista, Beth Nielsen Chapman y Amy Sky.

El objetivo no era otro que llevar la música “a aquellos que están atravesando situaciones de pérdida y dolor”, en palabras de la intérprete. Un proyecto cuyos beneficios se destinaron íntegramente a la investigación del cáncer.

La actriz australiana padecía un cáncer de mama con metástasis en la base de su espina dorsal en fase 4. Con todo, siempre renegó de los verbos bélicos que a menudo se utilizan para hablar de la enfermedad.

Olivia Newton-John (Tomadas del Facebook de Olivia Newton-John)

“Elijo no verlo como una batalla porque no me gusta la guerra. No me gusta pelear, ya sea afuera o una guerra real dentro de mi cuerpo”, sentenció.

Es más, llegó a afirmar que “el cáncer no es una sentencia a muerte, para mí ha sido un regalo”. Y es que todo lo malo tiene su parte buena, reconocía, pues la ayudó a vivir la vida de otro modo y con más calma.

El primer cáncer de mama llegó en 1992, por lo que este año se cumplían exactamente 30 años en su “viaje” contra el cáncer, como ella misma solía denominarlo. La mala noticia le llegó poco después de la muerte de su padre. Sin embargo, tras recibir tratamiento se curó.

La segunda vez coincidió con otra terrible efeméride, el fallecimiento de su hermana en un accidente de tráfico, en 2013. Ese mismo año, los doctores volvieron a encontrarle un tumor en el pecho.

La última llegaba en 2017, esta vez con más complicaciones que las anteriores, pues tenía metástasis en los huesos. No obstante, eso no impidió su activismo ni tampoco que participara en múltiples actos públicos, muchos de ellos relacionados con los cuarenta años de Grease, la película que la llevó a la fama junto a su amigo del alma, John Travolta.

Sus seres queridos llevaban tiempo ayudándola a recaudar fondos para la investigación. De hecho, cuando murió, en vez de coronas de flores pidieron se hicieran donaciones al fondo de su fundación.