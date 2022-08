Olivia Newton-John muere a los 73 años

(Archivo)

La cantante y actriz Olivia Newton-John, muy recordada por su papel de Sandy en la película Grease (Vaselina), falleció a sus 73 años.

El esposo de Olivia, John Easterling, dice que murió Olivia en paz en su casa ubicada al sur de California la mañana de este lunes, rodeada de sus familiares y amigos.

Olivia luchó contra el cáncer de mama durante más de 30 años, y su marido no reveló cuál fue la causa específica de su fallecimiento, aunque se ha dicho que falleció producto de una metástasis del cáncer de seno.

El éxito de la carrera de Olivia comenzó en 1971, con canciones como “If Not for You” y en 1973 “Let Me Be There”. Siguió con un éxito monstruoso, “Have You Never Been Mellow”. Pero su gran oportunidad le llegó en 1978 cuando actuó junto a John Travolta en la película Grease, donde además cantó temas exitosos como “You’re the One that I Want”, “Summer Nights” y “Hopefully Devoted to You”.