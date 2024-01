Omar Cascante casi le mienta la madre a miembro del Gran Combo de Puerto Rico en Buen día

Omar Cascante, presentador de Buen día, se jaló la primera pelada al aire en lo que va del 2024.

El presentador Omar Cascante contó una anécdota este viernes en vivo en Buen día en la que casi termina mentándole la madre a un miembro del grupo Gran Combo de Puerto Rico.

Resulta que al inicio del programa de canal 7 acostumbran a presentar dos temas para que el público vote y decida con cuál canción inician al siguiente día para complacer a la mayoría.

Su compañera Katherine Ortega presentó los dos temas, uno de la orquesta colombiana Guayacán (”Oiga, mire y vea”) y otro de la orquesta Gran Combo de Puerto Rico (Me liberé) y fue cuando Cascante dijo que tenía una mala anécdota con esta última agrupación salsera.

“Hace como 18 o 19 años, en un lugar en Cartago que si no me equivoco, se llama Picachos, no sé si actualmente está Picachos, pero yo llegué y le pregunté al conguero (del Gran Cambo), yo llegué todo pollito con el micrófono, y le pregunté: ‘disculpe, ¿quién es Rafael Ithier?, le dije yo, verdad, para entrevistarlo, y el puertoriqueño me dijo: ‘¿tu no sabes quién es Rafael Ithier?’ y yo: ‘no’, y me dice: ‘ve y estudia y luego ven a entrevistarlo’”, contó.

Sus compañeras de Buen día soltaron la risa cuando Omar Cascante por poco y le menta la madre al músico puertoriqueño.

Sus compañeras Katherine y Thais Alfaro dijeron inmediatamente: ‘¡wow!’ y Omar continuó con su relato hasta terminar en casi una vulgaridad.

“Desde ese regaño aprendí. Y sí, Thaisita, esa es la historia, ¡cómo yo no sabía quién es Rafael Ithier (líder del grupo)!, no sabía. Pero aprendí que si usted va a llegar a hacer una pregunta vaya un poquito preparado. ‘Si no sabe quién es vaya y estudie’, me dijo. Viejo ese reverendo... (sin terminar la frase)”, dijo el presentador, lo cual terminó causando la risa de sus compañeras.

Omar Cascante y su pelada al aire

“Que Dios lo bendiga donde quiera que esté”, terminó diciendo Omar.

Dicho zafis se convirtió en la primera pelada del 2024 en televisión nacional.