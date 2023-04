Omar Cascante confesó cómo duerme y qué no le puede faltar en la cama

Omar Cascante confesó qué no le puede faltar al dormir

Omar Cascante confesó que hay algo que no le puede faltar cuando se acuesta a dormir y no, no es una mujer a su lado.

El presentador de Buen día fue sorprendido por la encargada de redes del programa de Teletica y le preguntó que contara algo que pocos saben sobre él.

El musculoso dijo que necesita dormir con una almohada fría porque de lo contrario no puede conciliar el sueño.

“Necesito dormir con una almohada fría siempre y si no la tengo, tengo que cambiarla cada siete veces, por lo menos, porque si no, no concilio el sueño”, dijo.

Además, mostró su talento más raro y es que puede mover su oreja derecha.

Otra confesión que hizo es que su cantante favorito es Luis Miguel, es decir, de fijo el anuncio de que el mexicano no vendrá al país este año como parte de su nueva gira de seguro lo tiene agüevado.

Omar ahora se volvió amante de las motos y recién se compró una segunda ‘bicha’ para trasladarse al canal, pues también tiene una vespa para pasear.