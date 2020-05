Hace algunas noches no podía dormir y a la 1 de la mañana me levanté y comencé a escribir una canción. Quise expresar lo que he sentido todo este tiempo de cuarentena e incertidumbre y nació “¿Qué nos pasó?” Al proyecto se sumaron amigos que me apoyan en todas mis locuras Karel me prestó su voz y Saúl su melodía; Alejandro nos grabó y puso su magia, mientras que José le dio forma con la edición del video Quiero que esta canción sea suya también. Escúchela las veces que sean necesarias y compártala. Es mi manera de abrazarlo a la distancia y decirle: “todo va a estar bien”. Saul Lopez A Alejandro Castro Ujueta Jose Barboza Karel Hernández