Omar Cascante está de luto por la muerte de su amada abuelita

Omar Cascante chineó y serenateó a la mujer de su vida -

El periodista y presentador de Buen Día Omar Cascante, está viviendo un momento bastante duro luego de la pérdida de su amada abuelita.

Según contó el comunicador en sus redes sociales, la querida señora partió este martes y por eso él compartió un lindísimo mensaje de despedida para la señora, que era a quien Omar dedicada sus serenatas y hasta le hacía masajitos en los pies.

Recordemos que el periodista perdió hace unos días a una de sus tías, por lo que estuvo golpeado los últimos días.

Omar Cascante y su abuelita eran muy unidos. Facebook.

Periodista Omar Cascante vive un duro momento

Este fue el mensaje que compartió Cascante en sus redes:

“Hace un ratito te me fuiste, mi señora amada… Siempre lo dije y lo sostuve, nunca conocí una cátedra de amor igual. Tanta valentía y lealtad en una sola persona. Sorteaste tus días con la habilidad y la hidalguía de quien sabe con certeza que las cosas difíciles también pasan.

“Me asombra que jamás te entregaste al dolor, ni permitiste que aquellos momentos cuando el alma se te quebró por la partida de tía, te arrugaran la fe. Y es que, ¡con cuánta fe enfrentaste la vida!

“Aunque envejecías, nunca asumiste que Dios también lo hacía, por eso siempre hablabas de los milagros que te concedió, sin edad, ni tiempo.

“Cuando te libró del alcoholismo, o cuando decidiste con el coraje de una espartana que ese sería el último cigarro, o cuando el cáncer se fue y nadie se explicaba cómo, yo sí lo sabía, porque desde siempre nos unió algo más que la sangre. Fuimos un amor espiritual, fuimos diferentes.

“Pensar que hace unos minutos sostenía tu mano, mi vieja. Yo solo quería eternizar ese instante, pero alguien te tomó la otra y no dudaste en emprender el viaje. No te culpo, yo también lo hubiera hecho, porque me enseñaste que siempre caminara hacia lo mejor.

“Todavía recuerdo cuando me advertiste que no podía ver los pies de mi compañera de baile porque eso no era elegante. Y vaya que te empecinaste en que aprendiera bien de esa elegancia. Zapatos como espejos y aroma de don Juan. Desde lo trivial hasta lo profundo, de todo me enseñaste.

“Pusiste tu hogar en las antípodas de la altivez, por eso la humildad fue tu estandarte y no te impresionaba la apariencia. Siempre preferiste la inteligencia. Definitivamente fuiste y serás la mejor mujer que jamás conocí. Mi cómplice, mi mejor consejo, mi amiga, mi crítica, mi hombro, mi inspiración para cantar y mi otra mamá.

“Te voy a extrañar con toda mi alma, la misma que hoy está triste hasta la muerte. Ya no tendremos más tertulias, tampoco el café me sabrá igual, ni podré escuchar un bolero sin pensarte. ¡Qué honor tuve al tenerte! Recién te fuiste y te extraño horrores abuela.

“Gracias por dejarme ser tu nieto, gracias por tantas noches y desvelos. Por darme techo cuando todos me dieron la espalda, gracias por creer en mí, más que yo mismo. Prometo que intentaré no defraudarte para continuar siendo tu periodista favorito.

“Yo me quedaré por aquí un tiempo más, pero solo para recordarte, honrarte y cuidar a tu gente como me lo pediste. Ellos estarán bien abuela, no te preocupes. Nos veremos mi amor amada. Salúdame a tía Yeye, y dale un abrazo a tus hermanos y hermanas de mi parte. Y por favor, escúchame bien, por favor; guárdame la siguiente canción, que esa nos la bailamos juntos. Y sin verte a los pies como me enseñaste, yo te voy a recordar al oído que siempre fuiste mi “conversación en tiempo de bolero”, finalizó el periodista.