Omar Cascante ha bajado tanto de peso que le está pasando una incómoda situación

Omar Cascante sigue dando de qué hablar con el montón de kilos que perdió por unos padecimientos que comenzó a tener.

El periodista y expresentador de canal 7 esta vez contó lo que le está sucediendo en la calle luego de pasar de 108 kilos a 87.

Por medio de tres historias de Instagram, el también cantante se refirió al tema, una vez más: en las publicaciones introdujo una grabación respecto a un curioso encuentro que vivió hace unos días en el parque central de Alajuela, cuando fue a asolear su hijito Santiago.

Contó que una señora se sentó en el mismo poyo en el que él estaba con su hijo en brazos, y le dijo que se le parecía a alguien que trabajaba en tele y que era muy grande.

Omar cuestionó sobre el nombre de la persona a la que se refirió la señora y ella le dijo que Omar Cascante, lo que le dio más curiosidad al expresentador de Teletica.

El video de ese encuentro Omar lo compartió en sus redes y lo usó como ejemplo para contar que esas situaciones le están pasando con más frecuencia desde que bajó tanto de peso.

La curiosa conversación que tuvo Omar Cascante en el parque de Alajuela

“Muy simpática la señora, aunque después yo me presenté y le dije que yo era Omar Cascante y ella: ‘ay, no. ¿Pero por qué?, ¿qué le pasó?’, y yo, bueno, diay, bajé un poquito de peso. No pero ya lo vi bien y los ojos no son y la señora me porfió hasta que ya dijo que qué placer.”, comentó Omar.

Esta es la segunda vez que le pasa algo similar. La primera fue hace unos días en una farmacia.

“Un muchacho en una farmacia me dijo: ‘¿mae, usted es Omar?’, y yo, sí. ¿Diay mae, pero por qué tan flaco? Y ha sido que la gente se sorprende porque he bajado un poquillo, pero lo más lindo es el contacto con la gente, esa proximidad y confianza de decirles: ‘bueno, hay que ponerle’”, refirió.

Tal el es drástico cambio físico de Cascante que hace unos días aclaró que no está enfermo, pero que sí estaba comenzando a padecer de hipertensión, obesidad y sedentarismo, por lo que puso las barbas en remojo y comenzó a bajar de peso.

Esto le está pasando a Omar Cascante tras bajar tanto peso

“Así que esa delgadez es la huella de un renacer, de un cuerpo que se está sintonizando, a tal punto que ya casi me suspenden el tratamiento contra la presión alta”, destacó.