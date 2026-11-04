Farándula

Omar Cascante habla del duelo a seis meses de la muerte de su hermano menor

Familiar del querido periodista y presentador falleció inesperadamente el pasado 5 de mayo a los 40 años

Por Manuel Herrera

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A casi seis meses de la sorpresiva muerte de su hermano menor Gustavo, Omar Cascante habla del duelo que experimenta y de un asunto de ese proceso que, afirmó, nadie termina de explicar.

El periodista y presentador sufrió la sensible muerte de su familiar el pasado 5 de mayo, debido a un infarto. El querido Tocho, como le decían al menor de los Cascante Córdoba, falleció a los 40 años.

Omar Cascante
Omar Cascante junto a su querido y recordado hermano Gustavo Cascante. (Instagram/Instagram)

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Casi medio año después de la partida, Omar habló del duelo y del aprendizaje que ha obtenido en estos meses sin su hermano presente, a través de un video que publicó en Instagram.

“Se le hace a uno un nudo en la garganta”

“Han pasado casi 6 meses desde que mi hermano murió y hay algo del duelo que nadie termina de explicarle a uno. Usted puede estar teniendo un día maravilloso y, de pronto, un recuerdo lo cambia absolutamente todo.

“Usted está conversando, riéndose, disfrutando, qué se yo ,de cualquier tontería de la vida y de repente aparece una canción en la televisión, una frase que él decía o simplemente un recuerdo que llegó sin pedir permiso y aquella sonrisa comienza a desaparecer. Se le hace a uno un nudo en la garganta y uno piensa cómo me hace falta”, afirmó Omar.

Para el comunicador, esos vaivenes del duelo lo convierten en una etapa “extraña”.

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“¡Qué cosa tan extraña es el duelo! Hay mañanas en las que uno se siente fuerte, con ganas de comerse al mundo; pero hay otras por las que usted daría cualquier cosa por escuchar aquella voz porque hay recuerdos que llegan sonriendo y terminan haciéndonos llorar y lo más difícil es que el mundo sigue y usted y yo debemos intentar seguir con nuestra vida, pero hay una parte de la historia que se quedó esperando a alguien que ya no va a regresar”, reflexionó.

Omar Cascante habla del duelo a seis meses de la muerte de su hermano

Los dos extremos con los que aprende a vivir Omar Cascante

La exfigura de canal 7 luego destacó lo que ha aprendido de todo esto en estos seis meses.

“He aprendido algo durante estos meses: uno puede volver a ser feliz y seguir profundamente triste por una ausencia. Las dos cosas pueden vivir dentro del mismo corazón.

“Si usted está atravesando un duelo y hay días que siente que ha retrocedido, me estaría decirle algo: no se castigue por llorar después de haber pasado una semana entera sonriendo; no se exija estar bien para tranquilizar a los demás porque el amor no desaparece cuando alguien muere y hay ausencias que vamos a extrañar toda la vida. Seis meses y todavía hay momentos que me cuesta creer que ya no estás”, finalizó el también cantante.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008