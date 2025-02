Omar Cascante habló por primera vez de su despido de Teletica y sus palabras le harán un nudo en la garganta

Omar Cascante mencionó que la decisión de Teletica de despedirlo fue "inesperada" para él. (Redes/Instagram)

El periodista Omar Cascante habló por primera vez de su despido de Teletica y reconoció que fue un momento “inesperado”, pues por su mente ni pasaba dejar Buen día.

El expresentador de canal 7 conversó con el periodista Douglas Sánchez, en su programa Íntimo, de canal 38, en el que, además, dijo sentir un profundo agradecimiento por la que fue su segunda casa por 10 años.

“Yo soy un trabajador más que despiden, las empresas despiden, es lo usual, las empresas contratan, eso no quita el hecho que me hayan despedido. Tengo un profundo agradecimiento por el lugar que fue mi sueño y que sigue siendo mi sueño, en el sentido de que nunca me fui mal, todo estuvo bien, guardar en el corazón un atisbo de pensar por qué fue o de resentimiento o de enojo, pucha, me haría esclavo a mí y no me interesa”, mencionó.

Randall Salazar y Omar Cascante fueron despedidos de Buen día en junio de 2024.

Omar recordó además que ese día su hijo mayor, Daniel, estaba con él en el canal y que al salir de Desarrollo Humano fue al primero que le dio la noticia de su despido.

“Cuando llegué al sitio donde llegué, que estaba Randall (Salazar) esperándome con cara triste y mis compañeros también, pues nos abrazamos, pero esto es lo que quisiera destacar de ese momento y, es lo que te puedo contar; había un árbol de limón al frente de la oficina y Daniel, mi hijo, salió, seguro quería respirar, estaba viendo hacia el cielo y yo me acerqué y lo vi, estaba llorando, y le dije que qué pasaba y me respondió que no soportaba imaginar el dolor que yo estaba atravesando, y yo lo abracé y le dije: ‘hijo, no habido un solo instante en nuestra historia que Dios nos haya dejado y no va a pasar, no sucederá’.

“Ese día entendí que nuestros hijos aprenden no de lo que decimos sino de lo que hacemos, de nuestro ejemplo y yo dije: ‘tal vez algún día, el día de mañana, cuando Daniel tenga un momento difícil de la vida, y ahora Santiago, mi otro hijo, espero que puedan decir: ‘papi, actué en ese tiempo de crisis con tranquilidad’, para mí sería una misión realizada, sería lo mejor. Entonces, yo lo abracé y le dije: ‘ya, y pasó’, como todo pasa”, mencionó.

Agradecido

El periodista además reconoció que al regresar a su casa no dejaba de preguntarse “qué hice mal”, y que después comprendió que es solo “porque las empresas deciden despedirte” y que no quedaba más que asumir el hecho y mentalizarse que había que seguir adelante.

Omar Cascante, habló de su sonada salida de canal 7 con el periodista Douglas Sánchez. (Redes/Instagram)

“Después fue el agradecer de lo que me había ocurrido y sí lo agradezco que me hayan despedido y no lo agradezco de una manera retórica diciendo: ‘es que tengo que agradecer’, no. Algo tenía la vida, Dios, que todavía lo descubro, lo estoy descubriendo en este momento de mi vida”, agregó.

El exconductor de Buen día dijo que hoy en día se siente feliz y que tiene un proyecto en mente para desarrollar en televisión y en redes sociales que espera ponerlo a andar pronto, mientras sigue trabajando duro con sus presentaciones como cantante.