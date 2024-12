Omar Cascante hace pública íntima carta a su hijo: “no quiero que repitás mis errores”

Omar Cascante, periodista y expresentador de canal 7, decidió hacer pública una carta que le escribió a su hijo mayor Daniel Cascante. (Instagram)

El periodista Omar Cascante se puso algo sentimental y decidió hacer pública una carta que le escribió a su hijo mayor Daniel, por su cumpleaños número 24 y porque pronto se convertirá en hermano mayor.

El expresentador de Buen Día está a pocos días de recibir a su hijo Santiago en brazos y por lo visto esto también lo tiene con los sentimientos a flor de piel.

En su carta quiso recordarle a su hijo no solo lo mucho que lo ama desde que supo de su llegada sino también lo que quiere para él, entre algunas cosas, que no cometa sus mismos errores, sin mencionar cuáles.

“La vida no solo se vive, hijo, se construye. Hacé el bien, dejá huella, y recordá: el camino no siempre estará claro, pero la fe y el coraje serán tus mejores aliados. El tiempo es un maestro severo, pero no esperés que te golpee para aprender. No te cansés de buscar consejo, porque muchas veces una palabra oportuna puede salvarte de arriesgar más de lo que imaginás”.

“Yo no quiero que pasés por lo que yo he pasado, ni que repitás mis errores. Mi único deseo es darte lo mejor que tengo, aunque sé que nunca será suficiente para igualar el regalo que Dios me dio con tu llegada”, dice el inicio de su escrito.

Daniel Cascante ahora luce el cabello blanco y es otro que está deseando chinear al nuevo miembro de los Cascante.

También le recalcó que no duda ahora que como hermano mayor seguirá demostrando el “muchacho maravilloso que estás destinado a ser”.

“¡Qué privilegio tenemos los que te conocemos! Ese corazón sensible nos contagia a todos, porque tenés un alma que transforma, que ilumina y que sana. Y ahora, con la llegada de Santiago, verás el milagro de ser hermano. Serás una brújula para él, un modelo, un refugio, el amigo que estará allí cuando las tormentas arrecien”, le escribió.

Daniel pasó este día tan especial con su familia, pues pareciera ser que ya no está con su novio.