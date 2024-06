Omar Cascante manda mensaje de agradecimiento al iniciar la semana fuera de la pantalla de Buen día

El viernes anterior Omar Cascante y Randall Salazar llegaron a despedirse tras 8 años trabajando juntos en Buen día.

Este lunes ya dejaron de salir en la pantalla de Teletica Randall Salazar y Omar Cascante luego de que la televisora tomara la decisión de sacarlos de Buen día.

El periodista y presentador emitió un mensaje a través de sus redes sociales para agradecer por todo el apoyo que ha recibido desde que se dio a conocer la noticia de que pasó a formar parte de la lista de desempleados.

“Pasaba rapidísimo para agradecerles la ola de apoyo y cariño que me han brindado y que me ha conmovido profundamente. Me han recordado lo afortunado que soy por haber podido entrar a sus hogares durante tantos años y por contar con su compañía y su respaldo incondicional”, publicó.

El musculoso además advirtió que espera volverse a reencontrar con su público muy pronto, porque está seguro que, “las nuevas aventuras y oportunidades nos volverán a reunir”.

Este fin de semana Omar estuvo en Pérez Zeledón amenizando un restaurante con su música, por lo que no pudo celebrar el Día del Padre junto a su hijo, pero le dejó un mensaje para recordarle lo mucho que significó su llegada a su vida.