Omar Cascante mostró los chineos de una compañera de Teletica

El periodista y presentador de televisión, Omar Cascante, está pasando un fin de año enfermo y mostró quién es la compañera de Teletica que lo chinea en la enfermedad.

Cascante no suele compartir muchos detalles de su vida privada en redes sociales y cuando lo hace por lo general es contenido junto a su abuelita o a su hijo.

Locutora Andrea Fernández contó que la pasa rudo con su embarazo

En esta ocasión un lindo gesto conmovió al querido comunicador que no dudo en publicarlo en sus historias de Instagram.

“Buenos días, vengo llegando a la oficina y como he estado engripadillo un poquito, me topó con este detalle “Hola, solo agua caliente”. Me dejo limón y jengibre”, comentó en un video donde mostró el remedio casero.

El presentador de “Buen día” contó que el detalle fue de parte de Carmen Pereza, a quien considera un regalo.

“¿Pues quien más? Carmencita, que es una compañera que de verdad es un regalo para todos. Gracias mi Maru linda, voy de una vez directo”, comentó en la grabación donde la etiquetó.

Ojalá que con esos lindos detalles el comunicador recupere para que no tenga que iniciar el año 2023 sintiéndose mal.