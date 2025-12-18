Periodista Omar Cascante regresa a la televisión tras su salida de Teletica

Omar Cascante y Randall fueron despedidos de Teletica en junio de 2024.

El periodista Omar Cascante regresará a la televisión nacional para formar parte de las corridas de toros de fin y principio de año, uno de los espacios más esperados por los ticos durante esta época navideña.

El expresentador de Buen día, de Teletica, fue fichado por el canal ¡Opa! para integrarse al equipo que transmitirá las corridas desde el tradicional redondel de Zapote.

LEA MÁS: ¡Opa! y canal 8 se unieron para transmitir las corridas de toros de Zapote y este será su elenco

Cascante se suma al grupo de animación que estará a cargo de acompañar al público durante cada jornada taurina, junto a figuras reconocidas como Cristiana Nassar, Catalina Mendieta y hasta la modelo Marcela Negrini.

La participación del periodista marca su retorno a la pantalla, pues aunque ha estado de invitado en el programa Francamente, de ¡Opa!, hasta ahora estará varios días seguidos, ya que las corridas serán del 25 de diciembre al 4 de enero.

Omar Cascante y Marcela Negrini estarán en las transmisiones de toros de Zapote. (redes/Instagram)

Grabación de anuncio

Este miércoles por la noche, tanto canal ¡Opa! como canal 8, de Multimedios, realizaron la grabación de uno de los anuncios promocionales que comenzarán a transmitirse en los próximos días para dar a conocer la producción de las corridas y Omar es uno de sus protagonistas.

LEA MÁS: Lo que dijeron los creadores de los Chinaokes de las dos últimas parodias le quitará el sueño a más de un político

A inicios de semana se dio a conocer que ambos canales unieron fuerzas para llevar a cabo la producción de las corridas de toros de Zapote.

Además, se confirmó que otras figuras como Fabiola Herra, José Víquez y el humorista Allan Conejo formarán parte del equipo de animación.