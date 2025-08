Omar Cascante revelará la verdad detrás de su sorprendente pérdida de peso

Omar Cascante contó de su transformación. (Instagram/Archivo/Instagram/Archivo)

Omar Cascante está decidido a contar qué hay detrás de su pérdida de peso, aclarando rumores y compartiendo detalles sobre su salud y estilo de vida.

“Muchas personas me preguntan que cómo fue que hice para perder 25 kilos, en este proceso que, como muchos saben, ha sido un proceso maravilloso, pero también retador. Me han consultado que si tomé pastillas, que si hice alguna dieta loca o extrema. Pero tengo que decirles que la verdad es mucho más profunda que eso, porque no fue un producto, fue una decisión”, comenzó diciendo.

Para eso, realizará una transmisión en vivo la tarde de este miércoles, a las 6 p.m., donde revelará toda su verdad.

LEA MÁS: (Video) Vea la hermosa sorpresa que recibió Omar Cascante en el Día del Padre

Omar Cascante ha perdido hasta ahora 25 kilos. (Instagram Omar Cascante/Instagram Omar Cascante)

El expresentador de canal 7, confesó que el objetivo de él, es que a la gente le quede la verdad de todo su proceso.

“Fue un duelo, sí, un duelo de morir a la basura que me estaba atando, a la vida ligera, al alcohol, a entornos peligrosos que solamente destruían. No fue magia en lo absoluto, fue un proceso de caer, de levantarse, pero sobre todo de volver a creer en uno mismo”, agregó.

“Un excelente motivador. Gracias por inspirarnos cada día para hacer las cosas mejor”, “Mi amigo, te felicitó por todo ese cambio que hiciste y se te nota hasta en tu espíritu”, “Sos inspiración”, “Tomar esa decisión es de valientes”, son parte de los mensajes que le dejan sus seguidores por la transformación que ha tenido hasta ahora.

LEA MÁS: Omar Cascante sufre otro cambio de apariencia increíble, que pase el secreto