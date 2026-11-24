Omar Cascante es el presentador del espacio Sin Pasaporte que conduce junto a Fabiola Herra. (redes/Instagram)

El periodista y presentador Omar Cascante pasó un momento bastante doloroso mientras grababa uno de los episodios de su nuevo programa, Sin pasaporte.

El comunicador contó que se encontraba montaña adentro, realizando una de las grabaciones del espacio, cuando un mal paso le provocó una aparatosa lesión en su pierna derecha.

Omar Cascante contó el accidente que le pasó en la montaña

“Estábamos en la montaña adentro y se me torció el tobillo y sonó espantoso, como una rama que se quiebra. Y tarán... así está. Se está poniendo peor. Duele bonito, duele bonito”, contó mientras mostraba cómo tenía el pie.

A Omar tuvieron que vendarle la zona afectada mientras conseguían trasladarlo a un centro médico, donde un doctor deberá determinar si sufrió una fractura o si se trata de un esguince. Aunque su tobillo se veía bastante inflamado.

Omar Cascante mostró como lucía su tobillo luego del mal paso que dio en la montaña. (redes/Instagram)

El presentador incluso agradeció que el accidente no le ocurriera un día antes, pues este domingo participó en la Maratón de San José, en la categoría de 10 kilómetros.

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“Qué dicha que no me pasó ayer, gracias a Dios me está pasando hoy, porque ayer había que correr”, comentó.

Ahora el periodista deberá esperar la valoración médica para conocer la gravedad de la lesión y cuánto tiempo necesitará para recuperarse.