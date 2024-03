¡Opa! cambia los requisitos para Miss Costa Rica 2024 y elimina el que disgustó a Nicole Carboni

Miss Universe Costa Rica también actualizó su imagen gráfica. (Instagram)

Horas después de abrir las inscripciones para el “nuevo” Miss Costa Rica, el canal ¡Opa! actualizó los requisitos de participación y eliminó algunas de las primeras condiciones que había puesto.

Entre las cosas que echó para atrás la nueva organización del certamen está la de “residir en Costa Rica al menos en los últimos seis meses”, algo que molestó mucho a Nicole Carboni, porque le imposibilitaba volver a participar en el concurso.

Pero no fue lo único que borró ¡Opa! de la lista, también el canal desapareció los requisitos de no haber participado en los dos últimos concursos de Miss Universe Costa Rica y el de no ser reina ni virreina actual de ningún certamen.

Marisol Soto, exreina de belleza, quien será la mano derecha de Yessenia Ramírez (nueva directora del Miss Costa Rica), hizo eco de la actualización de las condiciones de participación en sus redes sociales.

Aunque se eliminaron esos tres renglones, la nueva lista incluyó uno nuevo: el de no haber sido representante oficial de Costa Rica ante Miss Universo, el cual no estuvo consignado el lunes por la noche.

Con las variantes, los requisitos para participar en el Miss Costa Rica 2024 quedaron así: mujer, de nacionalidad costarricense, ser mayor de edad (no hay límite de edad), contar con buena salud (física y mental), cualquier estado civil, con o sin hijos, documentos personales al día y pasaporte.

También, no haber sido Miss Costa Rica anteriormente, tener algún carisma así como educación, modales, disciplina y responsabilidad, no tener material publicitario en redes en actividades inaceptables y disponibilidad de tiempo.

Marisol Soto hizo eco de la actualización de requisitos que hizo ¡Opa! tras anunciar las inscripciones para Miss Universe Costa Rica 2024. (Instagram)

Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de marzo en la página www.missuniverse.cr.

Se escogerán 50 chicas y el voto popular reducirá la lista a 15 semifinalistas, la producción elegirá a cinco chicas más. Las 20 participarán en un reality de donde saldrán las 15 finalistas que competirán en la gala de elección y coronación, de la que aún no se conoce fecha.