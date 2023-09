¡Opa! Esto fue lo que dijo el colombiano Jessi Uribe después del concierto que dio en Parque Viva

Jessi Uribe dice que desde ya está deseando volver al país. Fotos: Jorge Navarro (Jorge Navarro para La Nación)

El cantante colombiano Jessi Uribe quedó enamorado del público tico.

Mediante su cuenta de Instagram, el guapo compartió un video del concierto que dio este domingo 24 de setiembre en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

En el video se ve a Uribe cantando mientras se escuchan a sus fans ticos gritando de emoción y coreando algunas de sus canciones.

En el clip, el colombiano escribió: “Costa Rica es pura vida, que energía tan brutal. No me he ido y ya quiero volver”.

El intérprete de “Ellas son así”, en sus historias de Instagram, mostró parte de su camerino y la sorpresa que le llevaron los encargados de producción, ya que llegó una persona vestida de Iron Man, uno de sus personajes favoritos, según dijo.

Jessi Uribe en vivo desde Parque Viva

Varias caras conocidas, como el presentador Ítalo Marenco, Hernán Medfort, Diego Bravo, Steff Sobrado y El Dari, quien estuvo animando previo al concierto, estuvieron presentes en el show del colombiano y se vio que la pasaron bastante bien.

Esta fue la sorpresa que recibió Jessi Uribe.

Varias caras conocidas, como Ítalo Marenco y Hernán Medford, estuvieron en el concierto de Jessi Uribe. Captura

Steff Sobrado estuvo junto a Allison Bastos en el concierto de Jessi Uribe. Captura