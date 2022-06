Operarán a Patricia Figueroa por cuarta ocasión de su rodilla izquierda

Patricia Figueroa se lesionó la rodilla izquierda una vez más. Instagram

La presentadora Patricia Figueroa volverá por cuarta ocasión al quirófano por culpa de su rodilla izquierda.

La figura de Giros, de Repretel, se lesionó una vez más practicando tenis y, según contó, todo pasó el jueves anterior. Según ella, la tuvieron que sacar en ambulancia del Costa Rica Country Club porque no podía ni apoyar el pie en el suelo.

Paty tiene más de 28 años de practicar este deportes y precisamente este fin de semana tenía un torneo por lo que estaba entrenando con más intensidad.

Luego de hacerle una resonancia, el doctor le dijo que no había otra opción más que operar de nuevo.

“Tengo tres cirugías en la misma rodilla. Volví a romper los meniscos porque el tenis no es muy amigable con las rodillas, pero bueno, ni modo. Desde que me fui a Panamá en marzo pasado a un torneo de tenis, ya estaba sintiendo que me traqueaba mucho, pero pensé que era normal, como la tengo media chueca (risas), uno como que se acostumbra”, mencionó.

Este martes la conductora volvió a la revista matutina, gracias a que le hicieron un desbloqueo de rodilla, le mandaron desinflamatorios y pastillas para el dolor.

“La rodilla se me había trabado, se me metió un hueso entre dos meniscos rotos. Lo que hacen es anestesiar la rodilla y la acomodan. Digamos que ya está acomodada, entonces puedo caminar, pero tengo la rodilla inflamada y no camino perfecto”, explicó.



— "El hueso se me hizo para un lado y se me quedó trabada la rodilla, no podía apoyar el pie, en ambulancia salí", Patricia Figueroa

La presentadora de Giros practica el tenis desde hace años y confensó que no cambiará de deporte por más lesiones que sufra. Instagram

La gran salvada es que con este primer tratamiento que le hicieron podrá operarse dentro de dos semanas, pues antes quería cumplir con algunos compromisos que tiene con algunas marcas antes de tener que incapacitarse.

“Si me la puedo seguir jugando con pastillas me la voy a jugar, para operarme con más calma porque si tendría que estar fuera del canal más días, ya que los primeros días después de la cirugía no puedo caminar del todo”, señaló.

Ya sabe a lo que va

Esta operación de meniscos en su pierna izquierda fue la primera que le hicieron hace unos 20 años por lo que ya sabe a lo que se enfrentará en unos días.

Luego de esa lesión dos años después sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (que es una lesión muy común en futbolistas) y hace tan solo seis años le hicieron otra cirugía pero de cartílago.

Figueroa aclaró que por esta nueva lesión no quiere decir que las otras tres operaciones no le han funcionado, pues según le explicó el doctor, es muy normal que se dé por la cantidad de ejercicio que ella hace y porque no ha fortalecido los músculos de la rodilla como debería.

Su esposo Arnoldo Madrigal y su hija Estefanía la han estado chineando mucho estos días. Instagram

A pesar de tanto susto y dolor que ha enfrentado, ella está ceñida en que no guardará la raqueta hasta que el doctor le prohíba regresar a la cancha de tenis para siempre.

“El tenis tiene mucho desplazamiento a los lados y se juega en cemento, por lo que tiene mucho impacto, es muy poco lo que jugamos en otro tipo de superficies, pero lo disfruto demasiado. Me encanta competir y creo que lo dejaré hasta que el doctor me diga: ‘vea, no más’, pero como no me han dicho nada, solo que me cuide y que fortalezca más los músculos alrededor de la rodilla, entonces seguiré”, dijo.

La presentadora aseguró que cuando está en el rectángulo de juego vive un desestrés total y eso es lo que la llena de energía.

Paty contó que sus amigas las pasan vacilando que mejor cambie de deporte porque se va a quedar sin rodillas. Instagram

De momento no hay una fecha exacta programada para su operación y, según le explicaron, durará una semana caminando con ayuda de unas muletas y después de unos tres meses de rehabilitación podrá andar como si nada.

“Creo que me incapacitaría por lo menos mínimo una o dos semanas, porque yo no soy nada miedosa y uno más bien quiere levantarse lo más pronto posible. Además iría al canal en muletas y las dejo a un lado para salir en cámaras y como el carro es automático, la izquierda me queda perfecto para ir y venir”, recalcó.

