El llamado a quedarnos en la casa no es jugando, y es que aparte del riesgo de que los servicios de salud puedan colapsar, y las altas posibilidades de que aumenten las muertes, el golpe al bolsillo de cada uno de nosotros será duro y en muchos casos fulminante si no atacamos en serio la crisis, y la tarea es de todos. Las autoridades de Salud hacen lo que está en sus manos, el resto de la tarea está en nosotros porque todos estamos en el mismo barco y el coronavirus no distingue nacionalidad, sexo (hetero o miembro de la comunidad LGTB), ni tampoco de si se es empresario o empleado, la afectación será para todos.