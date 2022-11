Opinión: ¿Quién hizo un mejor concierto Daddy Yankee o Bad Bunny?

Quizás para los amantes de la música del género urbano sea difícil responder a esta pregunta: ¿Quién hizo un mejor concierto en Costa Rica Daddy Yankee o Bad Bunny?

Es que simplemente ambos shows estuvieron 20/10 buenísimos.

Sin embargo, si tuviera que inclinarme por uno votaría por el de Daddy Yankee. ¿Por qué? Simple, el Big Boss desde un inicio jugó con nuestras emociones al atraparnos con un conteo regresivo para salir a la tarima, la energía aumentaba al ver la primera impresión que simulaba aterrizar en el escenario en un avión dorado.

Conforme el avión se acercaba se veía en las alas a sus bailarinas y de fondo sonaban los redoblantes y con el inicio de su canción ‘Jefe’, enloqueció a todos.

Además sus cambios de vestimenta y el diseño de lo que se proyectaba en las pantallas daba una experiencia de querer bailar y a la vez no querer quitarle el ojo al espectáculo. ¡Sé que los que estuvieron ahí el pasado 22 de octubre con el Big Boss revivieron esos detalles y más!

22/10/2022, San José, Estadio Nacional, concierto de Daddy Yankee (Jose Cordero)

Ramón Luis Ayala Rodríguez ‘Daddy Yankee’ sabe cómo seguir uniendo a través de su música a las generaciones, por eso es que da melancolía creer que de verdad se retira el Big Boss.

Daddy Yankee fue explosión en Costa Rica: reviva el concierto Este sábado 22 de octubre el puertorriqueño Daddy Yankee dejó satisfechos a miles de ticos en el Estadio Nacional

Y ante toda esta presentación no crean que Bad Bunny no hizo lo suyo, él no se quedó atrás, aunque su espectáculo es muy diferente al de Daddy también logra atrapar a los amantes de esta música.

Benito Antonio Martínez Ocasio hace todo un espectáculo visual, primero transportándonos a una playa con sus palmeras en la tarima y también con su show de luces, fuego y de pulseras de colores que van sincronizadas al ritmo de la música.

24/11/2022/ Concierto del cantante Bad Bunny en el estadio NACIONAL / foto: John Durán (JOHN DURAN)

Es un deleite ver el montón de luces de colores en el estadio, es parte del espectáculo.

En su participación no hubo ninguna persona que no gritara, brincara, en fin, que se sintiera libre.

Así se veía el Estadio Nacional en uno de los momentos del espectáculo de Bad Bunny. Foto: Víctor Fernández (Víctor Fernández G.)

El ‘Conejo Malo’ además de saber qué es lo que la gente quiere escuchar y cantar, también juega con las emociones al verlo volar sobre el público subido en una palmera.

Definitivamente ambos exponentes puertorriqueños son lo máximo y Benito seguirá haciendo de las suyas al deleitar a los reguetoneros, pues cuenta con la bendición de Daddy Yankee, catalogado como el mayor exponente del reguetón; y ya hemos visto que tienen canciones juntos, por ejemplo ‘X última vez’, ‘La Santa’, ‘Vuelve’, entre otras.

Hasta en las afueras del Estadio Nacional llegaron los reguetoneros a disfrutar del show de Bad Bunny. Foto: Kimberly Herrera (Kimberly Herrera)

