Opo Marín tuvo que aceptar que metió las patas con comentario contra Joel Campbell

El humorista Opo Marín tuvo que aceptar que metió las patas por criticar a Joel Campbell por, supuestamente, no firmar una camisa de Saprissa a un aficionado morado a puro gusto.

Marín se rajó en Facebook dando a entender que Campbell era un malagradecido.

“Eso me pareció una mala actitud de tan excelente jugador, quien estando en el Saprissa y como préstamo al Puntarenas, le llegó la oportunidad de su vida en el extranjero, siempre he creído que tenemos que ser agradecidos con quien nos dio en alguna oportunidad su mano para levantarnos y crecer”, escribió al principio.

El humorista dijo que su comentario se basó en lo que se publicó en varios medios de comunicación, pero la gente se le fue encima.

“El comentario que hice causó comentarios con doble propósito y ofensivos. Dejé claro que yo en mis redes subo lo que quiera y aplico mi derecho de vivir en un país libre, de expresarme siempre y cuando no ofenda ni utilice palabras impropias, pero muchos se me vinieron de frente haciendo polémica y buscando bronca, pero como yo no me quedo callado, respondí y me defendí”, escribió.

Asimismo, dice que cuando vio la reacción de la gente y la explicación de Joel, se disculpó.

“Fue una explicación razonable y clara, por eso me disculpo, porque creo que era lo mejor y correcto que debía hacer, pero aun así seguían tirando y ofendiendo. Creo que con la disculpa era más que suficiente para seguir con la joda de los que me llamaron como les dio la gana”, añadió.

