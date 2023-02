Optimista y despreocupado, así sentí a don Álvaro Marenco en la última entrevista que dio

El actor Álvaro Marenco siempre mostró muchas ganas de vivir y de disfrutar lo que hacía. (Mayela Lopez)

El gran actor nacional Álvaro Marenco falleció este jueves a sus 80 años, luego de batallar durante varias semanas contra una bacteria que se le metió en el pulmón tras ser operado de un cáncer que estaba encapsulado a un costado de la próstata.

Don Álvaro ingresó al hospital Calderón Guardia en los primeros días del 2023 y, fiel a su estilo, desde el momento en que llegó le dio alegría a todos los que estaban y compartían con él, de alguna manera.

Fue el 3 de enero cuando este comunicador le envió en un mensaje de WhatsApp, preguntando por su estado de salud y, a la vez, para solicitarle una entrevista.

Tenía muy claro que el señor, además de tener una trayectoria envidiable, era muy querido y admirado. Y los que quizá no lo conocían por la actuación, sabían de él gracias al gran amor que le tiene uno de sus hijos, el presentador Ítalo Marenco, y por eso era importante conversar con él.

Álvaro Marenco e Ítalo Marenco siempre fueron muy unidos. Instagram.

El señor contestó el mensaje en dos toques y no tardé en encender la grabadora del celular cuando ya estábamos hablando. Se notaba que tenía muchas ganas de conversar y me atendió telefónicamente desde su “oficina”, que era una sillita que ponía al lado de los ascensores, para hablar y así no molestar a nadie.

Desde un principio, don Álvaro me comentó que estaba tranquilo, tal vez más de lo que ameritaba la situación, pero sabía que era necesario operarse para seguir haciendo eso que tanto le gustaba, como lo era vivir.

“Quizá es más serio de lo creo, pero estoy optimista, me siento tranquilo y estoy dispuesto a que me lo hagan, yo defiendo el Seguro porque me atienden muy bien, primero porque me reconocen por el trabajo que he hecho, y ahora también por ser el papá de Ítalo, siempre me tratan muy bien”, señaló mientras esperaba que le dijeran cuándo sería esa cirugía, que llegó justamente una semana después.

A pesar de que no tenía síntomas ni dolor de nada, a él le dieron varias opciones, una de ellas era llevar un tratamiento, pero siguió los consejos de los doctores que le dijeron que lo mejor era sacar el cáncer.

Durante la entrevista y con claro conocimiento de lo que había atravesado hace poco más de un año con el covid-19, que lo mantuvo muy delicado, le consulté sobre esas ganas de vivir tan intensas que se le notaban, ya que su actitud siempre fue muy positiva, le encantaba estar trabajando, ya fuera con alguna intervención en cine, teatro o televisión.

La respuesta fue que efectivamente tenía muy claro las dificultades que vivió y, por eso, tenía que disfrutar cada día que estuviera en esta tierra.

“Yo hace un año estaba con cuidadores, sin poder caminar y viendo lo que después vino, no fue un mal año, fue de retos, de recuperarme, me obligué a hacerlo y me fue bien, diría que de los 365 solo tuve unos 10 o 12 bastante jodidos, pero después tuve mucho aprendizaje.

“No hice mucho teatro más que una función con Leonardo Perucci, que fue como para probarme, hice unos cortometrajes, una película con temática gay y hasta recibí un premio de una película que hice en el 2018, pero el resto fue de ir a la piscina a terapia y de superar todo lo malo que me pasó, digamos que fue como de agarrar el hijue... toro por los cuernos”, comentó ese día.

Sin saber que sería la última entrevista que dio el señor, me quedó la sensación de que la vida hay que disfrutarla tal y como venga, sin fijarse en problemas o en temas como la edad o cualquier limitación. Quizá esa es la huella más grande que deja don Álvaro.