Organización del Miss Costa Rica celebró por primera vez el Día de la Madre a una candidata

Yoselyn Porras está haciendo historia en el Miss Costa Rica 2023 al convertirse en la primera mujer con hijos y casada que participa en el certamen de belleza.

La vecina de Alajuela tiene 27 años y es mamita de Sarah, una pequeñita de cuatro años que es el amor de su vida y que, desde muy temprano este martes, la felicitó por el Día de la Madre.

Yoselyn se convirtió en candidata al Miss Costa Rica luego de que la organización nacional “relajara” los requisitos para cumplir con la disposición del Miss Universo de permitir la participación de mujeres casadas y con hijos de máximo 28 años.

Ante la celebración de este martes, la organización del Miss Costa Rica felicitó a su candidata con un “feliz día a la mamá de nuestro grupo; haciendo historia en esta plataforma” de belleza.

Yoselyn aprovechó el saludo para dedicarle un mensaje a las mamitas; principalmente, a esas que ella representa desde lo interno del concurso.

“Estoy muy contenta y quiero desearles a ustedes que me están viendo si son mamás, abuelitas o tías, un feliz día porque todas celebramos un día muy importante, no solamente hoy sino todos los días como mamás y yo, que soy un ejemplo acá en el certamen del Miss Costa Rica, me siento muy honrada de estarlas representando y feliz. A cada una de ustedes las invito a que persigan sus sueños porque el seguirlos hace que nuestra mentalidad los atraiga”, dijo la joven en un video en Instagram.

Porras mencionó que se sintió muy contenta de celebrar el día con sus compañeras y con la gente de la organización, ya que este martes pasaron todo el día y parte de la noche en los ensayos previos a la gala final del Miss Costa Rica, que será este miércoles.

Saludo de la primera mamá que quiere ser Miss Costa Rica

“Los límites los tenemos en nuestra cabeza, pero la verdad la fuerza y el deseo de seguir adelante lo tenemos en el corazón y eso es lo más importante, así que feliz día para todas ustedes y muchos besitos”, agregó la guapa morena.

Yoselyn está entre las favoritas del director de concursos de belleza, Basilio Quesada, para disputar la corona del concurso como finalista.

Ya veremos este miércoles si, por primera vez, en la historia, Costa Rica elige a una mujer casada y mamita como soberana de la belleza costarricense.