Orlando Portocarrero enseña sobre arbitraje cada vez que Repretel transmite fútbol

Don Orlando Portocarrero tiene un estilo muy respetuoso y metódico para analizar el arbitraje. Cortesía Repretel.

Un profesor de Inglés, de metro noventa y dos centímetros y con un estilo bastante particular nos da bolados sobre arbitraje cada vez que Repretel transmite una mejenga de fútbol.

Se trata de don Orlando Portocarrero, quien nació en Las Playitas, en el puro corazón de Puntarenas.

Él es el analista arbitral que hace tres meses apareció en la pantalla de Repretel con términos que muchos ni sabíamos que existían, ya que otros analistas arbitrales les tiran a los silbateros sin explicar por qué.

Él es profesor del Liceo de San José, en barrio México, desde hace 25 años, profesión que compartía cuando pitó en primera división. Sin duda su formación como educador es la que le permite explicar muy bien las actuaciones de los silbateros.

Portocarrero es padre de cinco mujeres, está casado con una profesora y vive en San José de la Montaña, tiene 51 años, de los cuales, 10 se los dedicó al arbitraje en la primera división.

El exárbitro pasó por primera unos once años. Cortesía.

–¿Cómo han sido estos casi tres meses en Repretel?

Llegué a Repretel por invitación del productor Allan Agüero, hice la prueba y no me llamaron más, pero el día que iniciaba el torneo me dijeron que les ayudara, así que yo no sabía si ir porque no sabía nada de televisión, pero me ayudaron. Al principio me sentía muy nervioso y hasta ahora siento que ya me estoy soltando. Gracias a Dios me han recibido bastante bien y me han apoyado y aconsejado bastante.

–¿Siente que ya marcó su estilo en televisión?

Yo soy educador, creo en los procesos y pienso que hay que cambiar la mentalidad de que el árbitro es un enemigo. El árbitro es un ser humano y se va a equivocar como cualquier otro, la diferencia es que tiene que marcar decisiones en fracciones de segundos, por lo que creo que no hay que despedazarlos.

Como analista buscó el porqué se dan los fallos, las soluciones y las respuestas. Yo fui árbitro entre 1998 y el 2008, y por eso entiendo la profesión. Me retiré por una lesión en el tendón de Aquiles.

–¿Qué le dicen los estudiantes cuando lo ven en tele?

Se sienten muy orgullosos y eso me motiva, incluso los padres de familia que nunca habían venido, se aparecen por el colegio para curiosear quién es el profe que sale en tele. También me ha servido para que los estudiantes lleguen más a mi clase y ha sido muy provechoso para mí, yo soy muy espiritual y sé que nada podría haberlo hecho sin la bendición de Dios.

–¿Cómo le ha ido con los colegas porque su estilo es muy diferente a lo acostumbrado?

Tengo una excelente relación con Ramón Luis Méndez, me ha llamado para aconsejarme y hay cosas que respeto, pero que no las comparto. Él tiene 27 años en esto y está bien posicionado, pero le dije que no quería ser su aprendiz, sino imponer mi propio corte que es el de educar, enseñar al televidente, sin emitir un criterio porque eso no es un análisis. Ha sido un boom porque ahora todo mundo me dice del CMI (Critical Match Incident), que es un incidente crítico del juego, y ya muchos lo conocen, mi idea es hablar con el reglamento y resaltar la parte humana del árbitro, uso la ley de oro que es tratar a los demás como quisiera que me traten a mí.

El profe Orlando Portocarrero es más admirado desde su paso por tele. Cortesía.

–¿Y con los árbitros cómo le va?

Algunos me han llamado porque sienten que les tiré duro, pero saben que tienen que mejorar, por dicha han sido muy objetivos.

–¿Cómo es cuando no está enseñando ni está en una transmisión?

Soy muy reservado, amo a mi familia, para mí ellos y Dios son todo y tengo 25 años de vivir en un pueblito en San José de la Montaña, en Heredia, que se llama Buenavista. Soy de leer mucho, temas de autoreflexión y de crecimiento humano y me gusta mucho la natación y el atletismo.

–¿Qué le dice su familia al verlo en tele?

Mis hijas son mis críticas más grandes, me dicen si estoy haciendo algo mal o hago muchos movimientos, sé que me lo dicen para mejorar.