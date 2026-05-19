¡Otra vez! Le roban exclusivo reloj de ¢3,5 millones a Melissa Mora

Melissa Mora, cantante y modelo, suele siempre andar con joyas de alto valor. (redes/Instagram)

Melissa Mora volvió a vivir una amarga experiencia relacionada con una de sus pertenencias más valiosas, luego de denunciar públicamente el robo de un exclusivo reloj Cartier valorado en más de 3 millones y medio de colones.

La influencer contó bastante afectada que el accesorio, además de su alto valor económico, tenía un enorme significado sentimental para ella, ya que fue un regalo que recibió hace 10 años.

La cantante decidió hacer pública la situación a través de sus redes sociales con la esperanza de recuperar la pieza, tal y como ocurrió en el 2017, cuando también denunció el robo de otro reloj de lujo marca Rolex.

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Según explicó la ramonense, el reloj desapareció luego de que una persona de confianza se encargara de llevarlo a reparar y se lo sustrajeron del carro.

“La persona es de confianza y me llevó a arreglar mi reloj y del carro (lo sustrajeron). El único que estaba era el chofer (y el amigo) y de una cajita blanca que estaba se robaron el reloj; o sea, el reloj se desapareció”, relató.

Melissa Mora decidió denunciar el robo en sus redes para ver si lo logra recuperar. (redes/Instagram)

Mora aseguró que mantiene la esperanza de encontrarlo, especialmente porque considera que ese modelo específico de Cartier no es tan común en Costa Rica.

“Yo sé que me van a decir que relojes Cartier hay muchos, pero no, en Costa Rica no hay tantos, menos de este estilo. De estos, que fue el que se llevaron, no hay tantos”, manifestó.

Cree que lo empeñaron

Meli aprovechó para pedir ayuda a sus seguidores y a personas relacionadas con la compra y venta de artículos de lujo, pues sospecha que podrían intentar empeñarlo o venderlo sin documentación.

“Así que si ustedes en estos días han recibido, le han ofrecido o han empeñado a alguien un reloj Cartier de dudosa procedencia, es mi reloj”, agregó convencida.

Según la página oficial de la marca francesa Cartier, un reloj similar al que le robaron tendría un valor cercano a los 6.600 euros; es decir, casi 3 millones y medio de colones.

Melissa Mora contó que el reloj lo sustrajeron del carro de un amigo. (redes/Instagram)

Sin embargo, esta no es la primera vez que Melissa denuncia el robo de una joya de lujo.

En el 2017, cuando participaba en el programa Tu cara me suena, la modelo también hizo pública la desaparición de un reloj Rolex valorado en aproximadamente 4,5 millones de colones.

Ya recuperó uno

En aquel momento, la ramonense señaló directamente a un hombre al que consideraba su amigo, asegurando que se aprovechó de su confianza y del cansancio que ella tenía tras varios ensayos y presentaciones.

“Ese día estaba muy cansada por los shows y ensayos del programa, entonces él se ofreció a manejarme hasta San Ramón para dormirme un rato en el carro”, contó en aquel entonces.

Melissa explicó que al llegar a su casa puso varias joyas y el Rolex dentro de una bolsita que guardó en su bolso y que esa persona fue quien ingresó el bolso a la habitación.

“El viernes cuando llegué a buscarlo para ponérmelo, no estaba y él fue el único que tocó el bolso”, denunció en esa ocasión.

Melissa Mora asegura que relojes Cartier como el suyo hay muy pocos en el país. (redes/Instagram)

La cantante aseguró que aquel Rolex tenía un valor sentimental enorme porque había sido un regalo de un amigo muy especial. Además, indicó que el diseño era prácticamente único en el país.

“La gente que usa ese tipo de marcas aquí es de un círculo cerrado y, por lo que sé, solo yo lo tenía así con la carátula rosada y florcitas porque es un diseño muy de niña”, comentó entonces.

Al final, el Rolex se lo devolvieron junto con unas rosas por medio de su hermano, a quien llamaron para decirle que le iban a dejar un encargo para ella con su empleada.

Melissa Mora contó que el reloj se lo robaron hace 10 años. (redes/Instagram)

“Así como una vez expuse un Rolex que me habían robado, que apareció gracias a Dios, no pierdo la fe de que este reloj aparezca”, concluyó.