Outlook y otros servicios de Microsoft presentan fallas que podrían afectar a usuarios de todo el mundo

Outlook presenta problemas de conexión junto con otros servicios de Microsoft. (Canva/Microsoft)

Si usted intentó ingresar a su correo de Outlook este jueves y tuvo problemas, no sería el único. Varios servicios de Microsoft presentan fallas que han afectado a usuarios y que podrían tener alcance mundial.

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La incidencia comenzó a reportarse en servicios de correo electrónico de la compañía, particularmente en Exchange Online, que permite acceder a los buzones de Outlook. Los problemas se han presentado mediante diferentes métodos de conexión.

Microsoft confirmó que está investigando la situación y advirtió que el inconveniente podría afectar la conectividad de Microsoft 365 en cualquier región.

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Microsoft trabaja para solucionar el problema

La empresa informó sobre la situación mediante una actualización de sus canales oficiales y la identificó con el código EX1550543.

“Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar a la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región”, señaló Microsoft.

De acuerdo con La Vanguardia, la compañía indicó que continuará comunicando los avances de la incidencia mediante el centro de administración de Microsoft 365.

Por el momento, Microsoft no ha detallado públicamente la causa de las fallas ni cuánto tiempo podría tardar en restablecerse la normalidad.