Pablo Gabas tuvo que ser operado de emergencia en el hospital México

El exfutbolista Pablo Antonio Gabas pasó el fin de semana internado en el hospital. (JOHN DURAN)

El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense Pablo Antonio Gabas vivió un gran susto este fin de semana, ya que tuvo que ser operado de emergencia en el hospital México.

El diagnóstico médico fue una apendicitis, en grado dos, por lo que tuvieron que correr para llevarlo director al quirófano.

El exrojinegro contó que todo empezó el sábado por la tarde, cuando regresaba de Puntarenas, donde había estado trabajando con una marca comercial.

A eso de las 2 de la tarde llegó a su casa y tenía varios pendientes familiares, como ver un partido de sus hijos y llevar a uno de ellos al peluquero, momento en el que empezó a sentir un dolor abdominal muy fuerte que no le dio tregua.

“Cuando llegué a la casa, almorcé algo ligero y empecé a sentir un dolor muy fuerte en la parte abdominal. Me traté de recostar, no pude descansar mucho y me fui a hacer unos exámenes a una clínica privada y ahí me diagnosticaron. No tenían espacio inmediato para operarme, la apéndice era de grado 2, entonces me fui directamente al hospital México y ahí, por la complejidad del caso, me operaron”, relató.

Un dolor insoportable

Con los exámenes en la mano, a Gabas lo pasaron de emergencia a cirugía la noche del sábado. Según relató, el dolor era tan intenso que apenas le tocaban el lado derecho del abdomen le resultaba insoportable.

“El dolor se daba al tacto, ahí en el abdomen, al lado derecho, ahí es donde me molestaba”, explicó.

Por dicha, la operación fue un éxito y este domingo ya le dieron la salida del centro médico, aunque deberá tomárselo con calma durante los próximos días.

Los doctores le mandaron al menos 15 días de reposo y le advirtieron que no puede levantar peso para evitar una hernia u otra complicación.

“Fuera de eso, la alimentación normal y el reposo por lo menos estos próximos días”, añadió el exmanudo, quien ahora se concentrará en recuperarse por completo.

Gabas también aprovechó para destacar el excelente trato que recibió en el hospital México, donde aseguró que la calidad humana del personal es de admirar.

“Muy contento con la atención, la verdad es que al igual que todas las personas que estaban ahí en la misma sala vi la preocupación inmediata de los doctores, las enfermeras… pocas veces me ha tocado ir al hospital porque soy una persona bastante sana, pero sé de la calidad humana que hay, sobre todo en el hospital México”, comentó.

Pablo Gabas junto a su excompañero de Liga Deportiva Alajuelense Froylán Ledezma.

Por ahora, el exfutbolista tendrá que mantenerse alejado de su restaurante, El sabor del chef, y de sus actividades habituales, pero lo toma con buena cara, pues sabe que lo más importante es cuidarse.

Será por ahí del jueves que quizá se dé una vuelta por el lugar para saludar a sus clientes si se siente bien, pero mientras tanto se dejará chinear por su esposa y sus dos hijos.