Pablo Guzmán se hizo rogar, pero no decepcionó a los seguidores del programa 120 Minutos

Pablo Guzmán hasta mostró la bandera de la S. Facebook.

Aunque era más esperado que el gordo navideño, el periodista Pablo Guzmán estuvo cerca de decepcionar por completo a los miles de seguidores de 120 Minutos, que se conectaron este lunes al programa deportivo para escucharlo.

A Guzmán no se le vio ni la sombra en la primera hora del espacio de Monumental y canal 11, un día después de que su querida Liga Deportiva Alajuelense perdiera una nueva final contra su archirrival, Saprissa.

LEA MÁS: Pablo Guzmán le pegó su buena regañada a Carlos Serrano

Al programa, por lo general, llegan cuatro panelistas y esta vez solamente se asomaron Harrick Mclean, Rodolfo Mora y Daniel Martínez, quienes discutieron sobre lo que pasó en el Ricardo Saprissa, este domingo.

A pesar de eso, la audiencia no paró de preguntar que dónde estaba escondido Pablo, pues estaban deseando que hablara y analizara la final.

A Guzmán muchos le cobran las palabras que dio la semana anterior, cuando daba casi por ganador al club rojinegro, sumado a que muchos saben que es aficionado liguista de hueso colorado y tampoco se estresa en disimularlo.

Unos minutos antes de que fueran las 10, Pablo apareció, vestido de negro e intentando mostrar buen humor pese a lo ocurrido.

Los morados estaban deseando que apareciera Pablo Guzmán para restregarle el campeonato 38. (Albert Marín)

“En la segunda parte del programa vamos a hablar de Liberia campeón de Liga de Ascenso, de Puntarenas que destronó a Escazú en baloncesto...”, dijo en son de broma.

“Vengo de reuniones, pero yo dije que no podía faltar este día para entregarle el trofeo de campeón a Rodolfo porque desde ayer está en eso, pero más que a él, es a reconocerle a los morados que fueron los mejores y mandar como 700 mil saludos que debo hoy, porque resulta que yo no sabía que era tan popular y entonces aquí estamos”, aseguró Guzmán al entrar.

El periodista y director del programa estuvo haciendo el domingo varias transmisiones en vivo en Instagram en horas de la noche, con otros alajuelenses, donde muchos aprovecharon para burlarse y sacarle en cara sus positivismo a favor del equipo manudo.

Apenas llegó, le pasaron una bandera de Saprissa, la cual sostuvo y después dijo sus lamentos.

“La Liga volvió a ser lo mismo de los últimos 6, 7, 10 años. Eso es un ridículo, el mismo de siempre, a mí me engañó y quién sabe a cuántos más. Faltó sangre, un equipo al que le meten 3 a 0 en una final no merece un título, por eso ayer ni con penal regalado merecía y yo veo de nuevo que en la Liga no hay identidad, de qué sirve salir a golpear camerinos, eso deberían de demostrarlo en la cancha y esa identidad no se compra con plata o con grandes fichajes”, comentó mientras recibía un montón de burlas, críticas y hasta ofensas.

A pesar de sus palabras, Guzmán se mostró más animado de lo que muchos esperaban, ya que en otras ocasiones ha llegado con cara de que alguien se murió.