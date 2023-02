Pablo Montero estaría salvado, no lo busca Interpol

El cantante Pablo Montero habló de las acusaciones en su contra. Instagram

Luego de que el lunes se diera a conocer una supuesta orden de aprehensión en contra del cantante Pablo Montero, por un presunto delito sexual, la Fiscalía General del Estado (FGE) desmintió que ésta exista.

“¡Se busca! Emiten alerta en Interpol para que Pablo Montero dé la cara: Es señalado por delito sexual”, señaló la revista TVyNotas de México.

La fiscalía negó, categóricamente, que esta información sea cierta, aunque la denuncia en contra de Óscar Daniel Hernández Rodríguez, nombre real de Pablo Montero, sí existe.

La FGE publicó un comunicado en Facebook donde señala: “Es falso que exista una orden de aprehensión y/o solicitud de colaboración de Interpol para la localización y/o presentación en contra de Hernández, de ocupación cantante, conocido como “Pablo Montero”, como se ha difundido erróneamente en algunos medios de comunicación”.

Sin embargo, la instancia detalló que la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa sí recibió la denuncia en contra del actor por su presunta responsabilidad en el delito de violación, en contra de Ximena “N”, en el municipio de Tapachula, el pasado 7 de enero.

“Después de presentarse la denuncia ante el Fiscal del Ministerio Público de Delitos Sexuales de Tapachula, se sigue con el proceso de la investigación, a fin de continuar con la integración de la carpeta de Investigación”, agrega el comunicado.

El cantante de “Hay otra en tu lugar” habló con TVNotas y negó las acusaciones y dijo le “encabrona que hagan estas cosas”, ya que él “nunca en la vida haría esto”.

“Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso, porque no soy así y me conocen”, sentenció Pablo.

“Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez”, dijo para dejar claro que no sería capaz de abusar sexualmente de alguien.