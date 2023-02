Pablo Rodríguez da su opinión sobre Viviana Calderón como actriz

Pablo Rodríguez y Viviana Calderón llevan ya cinco años juntos. Cortesía. (JSB PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS )

Si bien se le conoce más como presentadora de televisión, Viviana Calderón está a las puertas de tener su segunda participación en el cine, cuando se estrene en abril la película Hermosa Justicia.

Vivi hará el papel de una superheroína, un personaje que creó y pulió bajo la atenta mirada de su novio, el experimentado actor Pablo Rodríguez.

El también expresentador de Buen Día asegura que no por ser su pareja, él ha encontrado mucho talento para actuar en la macha.

“Desde que hicimos Un regalo esencial, hace cinco años, Vivi me sorprendió, tiene una parte histriónica muy desarrollada, obviamente la experiencia ante las cámaras a través de su carrera le ha ayudado, pero crear y mantener a un personaje durante toda una filmación no es fácil y me ha llamado la atención la forma en cómo se sumerge en ese. Sí, lo estudiamos y lo practicamos, pero el trabajo que ella realizó, tanto en la película pasada como en esta, a mí me pareció genial, porque es verla haciendo diferentes cosas y facetas”, comentó el enamorado.

Viviana Calderón y Pablo Rodríguez empezaron a jalar luego de enamorarse en Un regalo esencial. Cortesía.

Pablo asegura que él le ayuda en lo que pueda, por tener más tiempo en la actuación, aunque sabe que su novia es un talento innato.

“Partiendo de mi formación, hay procesos para desarrollar y meterse de lleno en un personaje y eso lo pusimos en práctica, entonces ella me preguntaba mi parecer sobre alguna idea que tenía, son cosas que el director decide, pero que el actor se encarga de proponer”, afirmó.

El actor tendrá una pequeña participación en la película, que si bien es un momentito, dicen que dará mucho de qué hablar y generará muchas reacciones.

Por su parte, Vivi aseguró que se basó en la experiencia de su pareja para crear el personaje de Natalia, que será la protagonista de la historia, al lado de Vannesa, interpretada por Johanna Solano.

“Cualquier duda que tenía se la preguntaba, me decía que piense en el personaje, que lo creara basado en lo que era y lo que necesitaba y eso me ayudó a levantarlo más, entonces la hicimos como una persona muy decidida y empunchada, que eso es algo en lo que se parece a mí”, comentó la actriz.